Oldschool: Chase Stokes schreibt Liebesbrief noch per Hand!

Chase Stokes (31) und Kelsea Ballerini (30) sind nun schon seit über einem Jahr ein Paar. Die beiden sind dafür bekannt, offen ihre Liebe zueinander zu bekunden. Doch jetzt toppte der Outer Banks-Star mit einer richtigen Oldschool-Liebesbotschaft alles: Er schrieb seiner Kelsea einen handschriftlichen Liebesbrief, den die Sängerin in einer Bilderreihe auf Instagram teilte. "Ich liebe dich. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen", lauten die liebevollen Zeilen, mit denen Chase den Brief schloss.

"Hi Honey", begann Chase den handgeschriebenen Brief. "Ich hoffe, deine Reise war gut. Ich bin wirklich froh, dass der Abend und dein Auftritt gut gelaufen sind. Du hast dich unglaublich angehört. Ich bin wirklich verdammt stolz auf dich." Der "One of Us Is Lying"-Darsteller meint hiermit offenbar Kelseas Auftritt bei den Academy of Country Music Awards, bei dem sie gemeinsam mit Noah Kahan ein episches Duett performte. Die Country-Pop-Sängerin war für den Titel "Female Artist of the Year" nominiert, den letztendlich aber Lainey Wilson gewonnen hat. "Nochmals danke, dass du dich dazu bereit erklärt hast, hier zu sein", hieß es weiter in dem Brief, der neben Blumen, Pralinen und einer Flasche Wein lag. Chase fuhr fort: "Ich hoffe, du weißt, dass das nicht übersehen oder unterschätzt wird. Hier ist eine kleine Flasche deines Lieblingsweins, mit der du es dir gemütlich machen kannst, bis ich zurückkomme."

Durch seine vielen beruflichen Verpflichtungen ist das Paar geübt darin, sich seine Liebe auch über weite Entfernungen hinweg spüren zu lassen. Auch als die beiden den Valentinstag nicht zusammen feiern konnten, hinterließ Chase seiner Liebsten eine süße Nachricht: "Hallo Schatz, es tut mir wirklich leid, dass wir diesen Valentinstag nicht zusammen verbringen können, aber auch wenn wir 7.784 km voneinander entfernt sind, wollte ich, dass dieser Tag etwas Besonderes ist. Ich liebe dich, mein ewiger Valentinsschatz." Doch auch die Musikerin steht auf öffentliche Liebesbekundungen. Zu ihrem ersten Jahrestag im Januar schrieb Kelsea auf Instagram: "Eine ganze Reise um die Sonne mit meinem besten Freund. Danke Chase, dass du mich dazu gebracht hast, Liebeslieder zu schreiben."

Instagram / kelseaballerini Liebesbrief von Chase Stokes an Kelsea Ballerini

Getty Images Chase Stokes und Kelsea Ballerini

