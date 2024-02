Kelsea Ballerini und Chase sehen sich nicht am Valentinstag!

Sie können nicht zusammen feiern. Chase Stokes (31) und Kelsea Ballerini (30) sind seit über einem Jahr ein Paar. Der Schauspieler und die Countrysängerin verbringen am liebsten Zeit miteinander und unterstützen sich, wo sie nur können. Der Outer Banks-Star bewies dies bei einem Auftritt seiner Freundin bei den CMT Music Awards, wo er ausgelassen tanzte, während seine Herzdame performte. Leider werden die zwei nun aber ausgerechnet den Valentinstag getrennt verbringen müssen!

Gegenüber ET erzählt Kelsea, dass die beiden Turteltauben arbeiten müssen. Chase werde am Set der Netflixserie gebraucht, die in den amerikanischen Südstaaten gedreht wird. Die "Hole In The Bottle"-Interpretin wiederum arbeite im Studio fleißig an neuer Musik. Außerdem ist sie in verschiedene Veranstaltungen der New York Fashion Week eingebunden. Deshalb werde das Pärchen sich mit einem Date über FaceTime begnügen müssen. Doch die Musikerin trauert ihrem Valentinstag nicht hinterher: "Es ist so schön, dass wir beide eine Karriere haben, die wir lieben."

Die Sängerin genießt außerdem das Glück anderer Paare. Auf die Frage, wie sie zur Liebe zwischen ihrer guten Freundin Taylor Swift (34) und Super Bowl-Gewinner Travis Kelce (34) stehe, antwortet Kelsea gegenüber E! News: "Ich will Liebe für alle! Ich freue mich so für sie."

