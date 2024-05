Simone Ballack meldet sich zur Liebeskrise mit Heiko Grote

Simone Ballack (48) und Heiko Grote machen gerade eine schwere Zeit durch. Der Hotelier gab vor wenigen Tagen bekannt, dass er und die ehemalige Let's Dance-Kandidatin derzeit auf Probe getrennt seien. Nun äußert sich auch Simone zu der Liebeskrise. "Ich habe mit Heiko jeden Tag Kontakt. Mehrfach. Wir sprechen über alles. Vielleicht klappt es noch mal und falls nicht, dann gehen wir als Freunde auseinander", verrät sie gegenüber Bild. Nach Informationen des Blattes soll sich die Traumfänger-Designerin auch noch um ein Hotelprojekt von Heiko am Gardasee kümmern.

Warum es in der Liebe gerade nicht so gut läuft, kann Simone selbst nicht ganz genau sagen: "Wir sind alle nicht mehr zwanzig und haben alle unsere Vorstellungen. Ich bin jetzt 48, habe meinen eigenen Kopf. Und wenn ich mir was so nicht vorstelle, dann habe ich ein Problem. Da muss auch gar nichts Konkretes passieren." Es sei oft eher eine Anhäufung von Sachen, die ihr nicht gefallen und die sie hinterfrage.

Auch Heiko hatte erzählt, dass sie noch nicht wissen, ob sie getrennt bleiben oder nicht. "Ich bin ein emotionaler Mensch, Simone ist ein emotionaler Mensch. Wir haben uns viel gestritten. Wir sind beide relativ eifersüchtig", gab der Unternehmer zu verstehen. Zunächst hieß es, dass es einen Vertrauensbruch gegeben hätte. Die ehemalige Promi Big Brother-Teilnehmerin betont jedoch, dass so etwas nicht unbedingt ein Grund für sie sei, eine Beziehung zu überdenken.

Timm, Michael Simone Ballack und Heiko Grote beim Leipziger Opernball

Instagram / simoneballack Simone Ballack und Heiko Grote auf dem Oktoberfest 2023

