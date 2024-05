Sophia Bush reagiert auf die aktuellen Verlobungsgerüchte

Sophia Bush (41) äußert sich zu den Verlobungsgerüchten. Die Schauspielerin teilte auf Instagram einen süßen Schnappschuss aus Paris mit ihrer Freundin Ashlyn Harris (38). Auf dem Foto versteckt der One Tree Hill-Star seine Hand in der Jacke der Fußballerin. Fans kommen schnell zu dem Schluss: Da wird ein Verlobungsring versteckt. Jetzt meldet sich der Serienstar mit einem Selfie auf Social Media zurück. "Ich habe gehört, dass das Internet am Durchdrehen ist. An alle, ich habe keine Neuigkeiten für euch", stellt sie klar. Dabei hält sie ihre Hand in die Kamera.

Um auf Nummer sicherzugehen, teilt sie ein weiteres Bild, das nur ihre Hand zeigt. "Ich hoffe, TikTok kann sich jetzt beruhigen. Ihr könnt jetzt weitermachen, Freunde", schreibt sie dazu. Sie selbst scheint zumindest eine schöne Zeit in Paris mit ihrer Liebsten gehabt zu haben. Zu einem weiteren Liebesschnappschuss schreibt sie superglücklich: "Ich möchte sie einfach nur drücken. Ich verstehe, dass es neu für euch ist, mich so glücklich und gefestigt zu sehen. Es ist für mich auch noch neu. Ich kann mich so glücklich schätzen", schwärmt sie.

Die Schauspielerin outete sich erst in diesem Jahr in einem persönlichen Essay. "Ich habe endlich das Gefühl, dass ich atmen kann. Ich glaube nicht, dass ich erklären kann, wie tiefgreifend das ist. Ich fühle mich, als hätte ich, wer weiß wie lange, eine beschwerte Weste getragen", hielt sie fest. Ihr selbst sei schon lange klar gewesen, dass sie auch Frauen liebt – jetzt weiß es auch die Öffentlichkeit. Beim White House Correspondents' Association Dinner im April feierten Sophia und Ashlyn ihr Pärchendebüt auf dem roten Teppich. Ihre frühere Beziehung führte Sophia mit Grant Hughes (42). Mit ihm war sie von 2022 bis 2023 verheiratet.

Instagram / sophiabush Sophia Bush, Instagram-Story

Getty Images Ashlyn Harris und Sophia Bush

