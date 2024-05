Wird Vanessa Hudgens Baby ihre Filme zu Gesicht bekommen?

Durch Streifen wie High School Musical oder Prinzessinnentausch wurde Vanessa Hudgens (35) zu dem Star, der sie heute ist. Ob sich ihr Nachwuchs später ihre Arbeit anschauen darf? Auf jeden Fall! In einem Interview mit E! News gibt die Schauspielerin zu, dass dies eines der Dinge ist, auf die sie sich richtig freut. "Ich werde meinen Kindern alle meine Filme zeigen!", offenbart sie. Es sei der Grund, warum sie einige ihrer Projekte überhaupt auswählte. "Ich wollte sicherstellen, dass, wenn ich Kinder habe, sie für jedes Alter etwas zum Anschauen haben", plaudert die werdende Mama weiter.

Besonders cool ist, dass Vanessa bei den Dreharbeiten zu "Bad Boys: Ride or Die" bereits schwanger war – und ihr zukünftiges Kind so gleich Filmstunts mit in seinen Lebenslauf schreiben kann. "Es ist wirklich niedlich. Ich dachte: 'Ich habe ein kleines Action-Baby'", erzählt die 35-Jährige. Für ihre Leistung am Set bekam Vanessa bereits Lob von ihrem Kollegen Will Smith (55), der sie gegenüber Entertainment Tonight als "fleißige Arbeiterin" beschrieb. Außerdem gab der Schauspieler ihr motivierende Worte mit: "Ich habe ihr immer gesagt: 'Mach dir keine Sorgen. Du kannst deinem Kind später immer erzählen, dass es in diesen Szenen dabei war'", erklärte er.

Aber auch eine weitere Sache gehört auf das Résumé von Vanessas Baby: Die "Beastly"-Darstellerin gewann nämlich gerade erst das US-amerikanische The Masked Singer. Und wie fühlt es sich an, den ersten Platz zu belegen? "Ein Gewinner zu sein, ist immer toll. Vor allem, wenn es nichts mit Vanessa Hudgens zu tun hat, sondern nur mit dem, was in mir steckt und was ich tatsächlich mitbringe", schwärmt sie gegenüber E! News. Es sei eine wirklich schöne Reise für sie gewesen – die sie überraschenderweise sehr emotional machte.

Getty Images Will Smith, Schauspieler

Instagram / vanessahudgens Vanessa Hudgens, Schauspielerin

