Angelina Jolie vs. Brad: Auf welcher Seite steht Vivienne?

Zwischen Brad Pitt (60) und Angelina Jolie (48) herrscht immer noch dicke Luft! Seit der Trennung im Jahr 2016 liefert sich das einstige Hollywood-Traumpaar einen erbitterten Rechtsstreit, bei dem es vor allem um das Sorgerecht für ihre noch minderjährigen Kinder Knox (15) und Vivienne (15) geht. Nun gibt es jedoch Anzeichen, dass sich die Kids des Schauspieler-Duos längst für eine Seite entschieden haben. Wie People jetzt berichtet, gäbe es insbesondere bei Vivienne Hinweise auf ein Zerwürfnis mit ihrem Vater. Bei Angelinas neuem Musical "The Outsiders" war die 15-Jährige als Produktionsassistentin tätig. In dem Theaterprogramm wird sie dabei nur noch als "Vivienne Jolie", also ohne den Nachnamen Pitt, gelistet. War dies nur ein Versehen oder eine Botschaft an ihren Vater?

Das ist nicht das erste Mal, dass eines der sechs Kinder den Nachnamen Pitt aktiv weglässt. Im vergangenen Jahr wurde beispielsweise Tochter Zahara (19) offiziell in die "Alpha Kappa Alpha"-Schwesternschaft am Spelman College in Atlanta aufgenommen. In einem Video auf YouTube stellt sich die Studentin nur als "Zahara Marley Jolie" vor. Für die Nutzer der Plattform blieb nach diesem Clip kein Zweifel mehr: Die 19-Jährige wollte sich damit klar von ihrem Vater distanzieren!

Nicht alle Sprösslinge des Promipaares scheinen sich so klar zu positionieren. Laut Life & Style wünsche sich Angelina und Brads Tochter Shiloh (18) nichts sehnlicher als eine Versöhnung ihrer Eltern. Wie eine Quelle gegenüber dem Magazin berichtete, verlange die Nachwuchsschauspielerin "von den beiden, dass sie sich endlich zusammenraufen und erwachsen werden." Auch zu ihrem Vater pflege die "Kung Fu Panda"-Darstellerin ein enges Verhältnis. So verriet ein weiterer Insider gegenüber InTouch Weekly: "Shiloh verehrt Brad und war schon immer Papas kleines Mädchen!"

Getty Images Zahara Marley Jolie-Pitt

ActionPress Shiloh Jolie-Pitt

