Darum war Sienna Millers Beziehung mit Jude Law chaotisch!

Sienna Miller (42) blickt auf ihre Datingerfahrung in der Öffentlichkeit zurück. Ihre Beziehung zu Schauspielkollege Jude Law (51) schlug im Jahr 2004 hohe Wellen. Bei "This Life of Mine With James Corden (45)" spricht sie darüber, wie sie heute darüber denkt. Fotografen lichteten das Paar am laufenden Band ab. "Das macht einen völlig verrückt, was für sie ideal ist. Je mehr man sich aufregt, desto besser verkauft man Zeitungen", erinnert sie sich an ihre Medienpräsenz. "Das kann mit der Zeit zu Wahnsinn und Chaos führen. Es ist chaotisch. Man hat es mit Aggression und Gewalt zu tun. Du bist wie ein Stück Beute, das jeden Tag gejagt wird, man wird paranoid", führt sie weiter aus.

Die Schauspielerin sei damals sehr verliebt gewesen. Das Durcheinander, das durch den medialen Rummel entstand, wirkte sich auch auf die Beziehung im Privaten aus. "In unserer Beziehung herrschte großes persönliches Chaos. Es wurde alles zu dieser unkontrollierbaren Energie. Ich sehe andere Leute, die Ähnliches durchgemacht haben und es nicht so gut überstanden haben, also bin ich ziemlich stolz", sagt sie heute über die Situation. Sie habe damals ein Ventil gesucht – sie feierte viel und trank einiges an Alkohol.

Sienna und Jude dateten sich erstmals von 2004 bis 2006 – nach einer Trennung fanden sie im Jahr 2009 wieder zusammen. Ihre Liebe hielt bis 2011 an. Anschließend war sie mit dem Schauspieler Tom Sturridge (38) liiert. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter, trennten sich aber 2015. Heute ist die Beauty wieder neu verliebt: in Schauspieler Oli Green. Die beiden begrüßten im Dezember 2023 ihre gemeinsame Tochter auf der Welt. Mit einem süßen Turtelauftritt auf dem diesjährigen Filmfest in Cannes machten sie deutlich, wie verliebt sie sind.

Getty Images Sienna Miller und Jude Law, 2010

ActionPress Oliver Green und Sienna Miller

