Emmy, Grammy, Oscar und Tony: Diese Stars feiern EGOT-Status

Nachdem in diesem Jahr bereits die alljährlichen Verleihungen der Emmys, Grammys und Oscars stattgefunden haben, stehen im kommenden Juni nur noch die Tony Awards bevor. Obwohl bereits jeder Preis seinen eigenen hohen Wert hat, ist die Auszeichnung eines Stars mit allen vier Awards von ganz besonderer Bedeutung. Insgesamt gibt es bisher nur ganze 19 Hollywood-Größen, die den sogenannten EGOT-Status erreicht haben – also alle vier US-amerikanischen Kunstpreise ergattern konnten. Zuletzt feierte der britische Superstar Elton John (77) diesen Erfolg, als er im Januar für sein Konzertspecial "Elton John: Farewell from Dodger Stadium" mit einem Emmy Award ausgezeichnet wurde.

Der erste Künstler, der sich mit dem EGOT-Status schmücken konnte, war Richard Rodgers. Der Komponist komplettierte seine Auszeichnungen im Jahr 1962 – lange bevor es überhaupt einen Begriff dafür gab. Nach ihm erreichte Helen Hayes 1977 das Ziel. Weitere Gewinner sind: Rita Moreno (92), John Gielgud, "Frühstück bei Tiffany"-Star Audrey Hepburn (✝63), Marvin Hamlisch, Jonathan Tunick, Mel Brooks, Mike Nichols (✝83), Whoopi Goldberg (68), Scott Rudin, Robert Lopez und der "Das Phantom der Oper"-Komponist Andrew Lloyd Webber (76). Sänger John Legend (45) hatte 2018 alle vier Auszeichnungen zusammen. Dem "All Of Me"-Interpreten folgten bisher die fünf weiteren Stars Tim Rice, Alan Menken (74), Jennifer Hudson (42), Viola Davis (58) und Anfang des Jahres zudem Elton.

Als John sich im Jahr 2018 mit dem Erhalt seines allerersten Emmys in den exklusiven Klub der EGOT-Gewinner einreihte, feierte er zudem seine insgesamt 9. Auszeichnung. Bis dato erhielt er bereits sechs Grammys, einen Oscar, einen Tony und letztendlich einen Emmy. Im Jahr 2020 gesellte sich ein weiterer Grammy Award für die beste Rap-Kollaboration im Song "Higher" mit DJ Khaled (48) dazu.

Getty Images Whoopie Goldberg, Schauspielerin

Getty Images John Legend, Sänger

