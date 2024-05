Jon Bon Jovi will nach Stimmband-OP zurück auf die Bühne!

Hinter Jon Bon Jovi (62) liegt eine harte Zeit. Er musste sich im Sommer 2022 einer Operation an seinen Stimmbändern unterziehen. Seither häufen sich die Spekulationen um ein potenzielles Karriere-Aus des Rockstars. Jetzt verrät er im Interview mit AARP, ⁣ wie es ihm seit der OP ergangen ist und was er für seine Zukunft in der Musikbranche geplant hat. Eines wird dabei jedenfalls deutlich: Mit seiner Karriere abgeschlossen hat der Vollblutmusiker noch nicht. "Es ist wie bei einem Athleten, der wieder aufs Spielfeld zurückkehrt. Solange man nicht auf dem Spielfeld steht, weiß man nie, ob man es aushält", erklärt Jon und ergänzt: "Ob ich jemals wieder eine 100-Show-Tournee machen kann, weiß ich nicht. Aber wenn ich am ersten Abend auf der Bühne Spaß haben kann, wäre das großartig."

Um dieses Ziel zu erreichen, hat sich der "Livin' On A Prayer"-Interpret strikt auf seine Genesung konzentriert. Er geht regelmäßig ins Fitnessstudio und arbeitet mit Sprachpathologen daran, seine Stimmmuskeln wieder zu trainieren. Leicht fällt ihm dieser Prozess jedoch nicht. "Ich konnte am Tag nach der Operation sprechen. Ich klang einfach wie der Pate. Es braucht eine gewisse Umschulung des Geistes und des Körpers – und man muss einfach Geduld haben", erinnert sich Jon. "In der Kategorie Geduld habe ich mich nicht gerade hervorgetan. Ich bin nicht Superman. Das ist nur eine Tätowierung auf meinem Arm", scherzt der Musiker. Nichtsdestotrotz zeigt sich der "It's My Life"-Sänger zuversichtlich: "Zweifelt nicht daran, dass ich noch singen kann. Dies ist keine Situation, in der ein Sänger seine Stimme verloren hat."

Nach seinem Eingriff wurde überlegt, Jons Stimme bei Live-Auftritten durch Lippensynchronisation und Auto-Tune zu ersetzen. Das gefiel dem Frontmann der Rockband Bon Jovi ganz und gar nicht, wie er im Interview durchklingen lässt: "Lieber würde ich auf dem Highway von einem Bus überfahren werden." Bis der Sänger wieder live auf der Bühne performen kann, wird es bestimmt noch eine Weile dauern. Vorher können sich seine Fans jedoch trotzdem auf neue Musik der Band freuen: Am 7. Juni veröffentlichen sie ihr 16. Studioalbum mit dem Titel "Forever".

Getty Images Jon Bon Jovi im September 2019

Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

