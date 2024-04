Aufgrund der OP: Jon Bon Jovi erwägt Rücktritt vom Tourleben

Ist das das Ende einer Ära? Jon Bon Jovi (62) wurde in den 1980er-Jahren mit seiner Rockband Bon Jovi bekannt. Seitdem feierte die Band einige Erfolge und ging auf zahlreiche Tourneen. Doch nun könnte das alles ein Ende haben. Laut Mirror gab Jon an, dass er womöglich sein Tourleben beenden muss. "Es ist das erste Mal, dass ich das sage, aber wenn der Gesang nicht gut ist, wenn ich nicht mehr der Typ bin, der ich mal war, dann bin ich fertig", erzählte er niedergeschlagen. Dennoch akzeptiere er, dass er nicht mehr so fit sei wie früher. "Es ist ein großer Unterschied, ob man im Studio ist oder auf Tournee geht", erklärte Jon.

Im Jahr 2022 musste er sich nämlich einer Stimmbandoperation unterziehen⁣, von der er sich bis heute erholt. "Ich singe jeden Tag in der Gesangstherapie. Aber ich will zweieinhalb Stunden pro Abend und vier Nächte pro Woche [auftreten]", gab Jon zu. Dennoch war die Operation kein simpler Eingriff – eines seiner Stimmbänder sei so dick wie ein Daumen gewesen, das andere hingegen so schmal wie sein kleiner Finger. Um die Stimmbänder wieder aufzubauen, sei ihm ein hochmodernes Implantat eingesetzt worden. Deshalb ist der Rocker noch heute in Therapie.

Trotzdem kann der "Livin' On A Prayer"-Interpret auf einige musikalische Erfolge zurückblicken. Mit seiner Band veröffentlichte er 17 Top-10-Alben im Vereinigten Königreich und verkaufte weltweit über 120 Millionen Platten. Erst kürzlich veröffentlichte die Truppe die Single "Legendary" und nahm ein weiteres Album auf. Doch das ist noch nicht alles: Am 26. April wird eine Dokuserie auf Disney+ über die Band erscheinen. "Thank you, Goodnight: The Bon Jovi Story" wird eine vierteilige Serie über die Geschichte der Band erzählen.

Getty Images Jon Bon Jovi im September 2019

Getty Images Die Band Bon Jovi, 2024

