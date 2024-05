Lässig im Crop-Top: Hailey Bieber setzt Babybauch in Szene!

Hailey Bieber (27) zeigt ihren Babybauch! Das Model und sein Ehemann Justin Bieber (30) erwarten derzeit ihren ersten gemeinsamen Nachwuchs. Seit der süßen Verkündung zeigt die werdende Mutter immer wieder stolz die wachsende Babykugel. So auch bei einem Spaziergang: Das Power-Paar schlenderte am Samstag nach einem gemeinsamen Mittagessen gemütlich durch Los Angeles. Zu diesem Anlass entschied sich Hailey für ein lässiges Outfit, das ihren Babybauch super zur Geltung brachte: Sie trug ein langärmeliges rotes Crop Top, unter dem ihre runde Körpermitte hervorblitzte, kombiniert mit einer weiten Jeans und einer schmalen Sonnenbrille. Ihr Liebster hatte einen schwarzen Oversized-Pulli und eine locker sitzende helle Hose an. Auf den Fotos, die unter anderem Mirror vorliegen, strahlt das Ehepaar bis über beide Ohren und scheint seine gemeinsame Zeit sichtlich zu genießen.

Die Schwangerschaft hatte das Paar Anfang Mai auf Instagram verkündet. Dort teilte Hailey einige Schnappschüsse in einem weißen Spitzenkleid – ihr Babybauch war auf den Fotos nicht zu übersehen. Wie ein Insider kurz darauf gegenüber ET ausplauderte, sollen die beiden überglücklich darüber sein, endlich Eltern zu werden. "Hailey und Justin sind sich einig und waren auf derselben Seite, wenn es um die Elternschaft ging. Sie haben als Paar so viel zusammen erlebt und fühlen sich bereit, den nächsten Schritt in ihrem Leben und ihrer Beziehung zu machen", erklärte er und fügte hinzu: "Justin weiß, dass sie die beste Mutter sein wird, und Hailey war schon immer der Meinung, dass Justin ein toller Vater sein wird."

Nähere Infos behalten der "Baby"-Interpret und seine Liebste allerdings bisher für sich. Dennoch vermuten die Fans, dass Hailey das Geschlecht ihres Sprösslings bereits verraten haben könnte: Zu einer Bilderstrecke auf Instagram schrieb sie kürzlich: "Kleine Kirschblüten auf meinen Nägeln, kleine Kirschblüte in meinem Bauch." Unter dem Post sind sich ihre Follower sicher: Baby-Bieber wird ein Mädchen! Auch über den Namen ihres Wonneproppens wird fleißig spekuliert. "Wird es ein Mädchen? Wirst du sie Blossom nennen? Oder wirst du ihm einen anderen Blumennamen geben?", will ein neugieriger Nutzer wissen.

