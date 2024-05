Selten: Ben Stiller und Christine mit Tochter abgelichtet!

Im Jahr 2017 mussten sich Ben Stiller (58) und Christine Taylor (52) eingestehen, dass ihre Ehe gescheitert war. Nach fünf Jahren Beziehungspause fand das Paar während der Corona-Pandemie jedoch wieder zueinander und zeigt sich seither als eingespieltes Team. Bei der Preisverleihungsgala der Gordon Parks Foundation bieten die beiden einen eher seltenen Anblick: Sie erscheinen mit ihrer gemeinsamen Tochter Ella (22) auf dem roten Teppich.

Der "Nachts Im Museum"-Darsteller und Christine posieren Seite an Seite mit ihrer Tochter auf dem roten Teppich vor der Veranstaltung. Das Trio scheint sich outfittechnisch abgesprochen zu haben, denn alle drei tragen Schwarz. Ella pimpt ihr Outfit mit einigen Farbtupfern auf, indem sie ihr langes schwarzes Kleid mit leuchtend roten High Heels und einer babyblauen Handtasche kombiniert. Auch Mama Christine bringt mit einer blau-weißen Handtasche etwas Farbe in ihren Look. Ben hingegen hält es schlicht und macht mit einem schicken schwarzen Smoking den Partnerlook der Familie perfekt. Nicht mit von der Partie ist Sohnemann Quinlin. Der 18-Jährige durfte dafür jedoch im Oktober vergangenen Jahres neben seinen Eltern auf dem roten Teppich glänzen.

Hinter Ben und Christine liegt keine einfache Zeit. Nach rund 18 Jahren entschied sich das Paar dazu, getrennte Wege zu gehen. Böses Blut gab es zwischen den beiden nie, jedoch hatte Ben sehr mit der gescheiterten Beziehung zu kämpfen. "Er hat Christine schrecklich vermisst und den Gedanken gehasst, dass ihre Kinder in einer kaputten Familie aufwachsen", erklärte ein Insider gegenüber Us Weekly. Das macht es umso schöner, die Familie wieder glücklich vereint in der Öffentlichkeit zu sehen.

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor mit ihrem Sohn Quinlin auf der Project ALS 25th Anniversary Gala

Mike Coppola / Staff Ben Stiller und Christine Taylor im Mai 2016 bei der Met-Gala in New York

