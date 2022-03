Ben Stiller (56) und Christine Taylor (50) sind wieder offiziell ein Paar. Die beiden Schauspieler gingen 18 Jahre lang gemeinsam durchs Leben, bevor sie sich 2017 trennten. In der vergangenen Woche dann die große Überraschung: Die zweifachen Eltern gaben ihr Liebes-Comeback bekannt. Offenbar haben die Kinostars schon vor einer Weile wieder zueinandergefunden. Das dürfte vor allem Ben sehr freuen. Ihm soll die Trennung nämlich sehr zu schaffen gemacht haben.

"Er hat Christine schrecklich vermisst und hat den Gedanken gehasst, dass ihre Kinder in einer kaputten Familie aufwachsen", verriet ein Insider nun gegenüber Us Weekly. Demnach sei dem 56-Jährigen nach der Trennung erst wirklich bewusst geworden, was er verloren hat. Dem "Zoolander"-Star habe das Liebes-Aus "ernsthaft die Augen geöffnet".

Wie Ben bereits verriet, sind Christine und er sich während der Gesundheitskrise wieder nähergekommen. Ben war während dieser Zeit wieder zu seiner Ex und den gemeinsamen Kindern gezogen, um sie häufiger sehen zu können. Diese Zeit nutzte er aber offenbar auch, um sich über vieles klar zu werden. "Er hat sich ganz bewusst darum bemüht, sich nicht mehr über Kleinigkeiten zu ärgern und herauszufinden, wie er seine Energie kanalisieren kann, während er mit Christine Kompromisse in den Fragen eingeht, die am Ende des Tages eigentlich kaum eine Rolle spielen", wusste der Insider.

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei einem Screening von "Zoolander 2", 2016

Getty Images Schauspieler Ben Stiller

Getty Images Christine Taylor und Ben Stiller mit ihrer Tochter Ella Olivia, 2017

