Selten: Ben Stiller und Christine nehmen Sohn mit auf Event!

Das ist ein seltener Anblick auf dem roten Teppich. 2017 hatten Ben Stiller (57) und seine Frau Christine Taylor (52) ihre Beziehung beendet und waren im Guten auseinandergegangen. Fünf Jahre später folgte dann das große Liebes-Comeback. Nun sind die beiden wieder ein eingespieltes Team und vor allem eine glückliche Familie. Denn auf dem roten Teppich zeigen Ben und Christine sich jetzt als stolze Eltern.

Im Rahmen der Jubiläumsgala des Project ALS stehen Ben und Christine zu einem ihrer seltenen gemeinsamen Auftritte in der Öffentlichkeit auf dem roten Teppich. Mit dabei ist auch Sohnemann Quinlin. Und der 18-Jährige scheint seine Eltern mächtig stolz zu machen. Zumindest präsentiert seine Mutter ihn mit einem strahlenden Lächeln. Während sie ein kurzes schwarzes Kleid trägt, posieren Vater und Sohn im Partnerlook: Beide entscheiden sich für elegante dunkelblaue Anzüge.

Warum Christine und Ben sich damals getrennt hatten, verriet die 52-Jährige selbst in der "The Drew Barrymore Show". "Ich glaube, Ben und ich haben angefangen, uns in unterschiedliche Richtungen zu entwickeln. [...] Wir befanden uns in einer Sackgasse", erklärte sie. Außerdem sei auf das Kennenlernen zu schnell die Hochzeit und danach auch die älteste Tochter Ella gefolgt.

Getty Images Ben Stiller und Christine Taylor bei der Premiere von "Zoolander 2"

Getty Images Ben Stiller mit seiner Frau Christine Taylor und seinem Sohn Quinlin

Getty Images Ben Stiller und seine Tochter Ella Stiller

