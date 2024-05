Wegen Tour-Flop: Platzt J.Lo nun etwa ein anderer Showdeal?

Jennifer Lopez (54) hatte vor einigen Monaten angekündigt, nach fünf Jahren Bühnenpause wieder auf Tournee zu gehen. Zusätzlich sei die Pop-Diva einer Quelle zufolge mit MGM Grand in Gesprächen über eine mögliche Show-Residenz in Las Vegas gewesen. Für insgesamt 90 Shows sollen ihr satte 90 Millionen Dollar geboten worden sein, wie New York Post berichtet. Doch jetzt steht auf der Kippe, ob dieser angebliche Deal wirklich abgeschlossen wird. "MGM beobachtet, dass ihre Tournee nicht sonderlich gut läuft. Sie sind sehr beunruhigt", erklärt der Insider gegenüber dem Online-Magazin und fügt hinzu: "Es ist ziemlich selten, dass man eine schlechte Tournee hat und dann nach Vegas geht."

Die Quelle gehe davon aus, dass die Sängerin mit einem erheblichen Abschlag auf die 90 Millionen Dollar Gage zu rechnen hat. Statt einer Million Dollar pro Show könnten dann nur noch 500.000 bis 600.000 Dollar pro Show für J.Lo herausspringen. Zudem könne sich der Informant vorstellen, dass sie weniger Konzerte als die ursprünglich geplanten 90 geben wird. Eine andere Quelle meint wiederum zu wissen, dass die Gespräche zwischen MGM und Jennifer zwar fortgesetzt worden seien, beide Parteien jedoch nie einen verbindlichen Vertrag unterzeichnet hätten.

Jennifers letztes Album mit dem Titel "This Is Me... Now" ist das am schlechtesten verkaufte Album in ihrer gesamten bisherigen Karriere. Die Platte, die im Februar veröffentlicht wurde, wurde laut Variety in der ersten Woche nach Erscheinen gerade einmal 14.000 Mal verkauft. Trotz einer groß angelegten Werbekampagne einschließlich eines mit Stars besetzten Kurzfilms, der die Veröffentlichung des Albums begleitete, schaffte es ihr neuntes Studioalbum gerade einmal auf Platz 38 in den Billboard 200. Zum Vergleich: Sieben von J.Los bisherigen Studioalben hatten es in die Top 10 geschafft.

Getty Images Jennifer Lopez, Sängerin

Getty Images Jennifer Lopez auf der "This is Me...Now: A Love Story"-Premiere im Februar 2024

