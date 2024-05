Wegen Trennung? Bethenny Frankel zieht in eine neue Villa um

Bethenny Frankel (53) soll schon seit einigen Monaten von ihrem Verlobten Paul Bernon getrennt sein. Wagt die ehemalige "Real Housewives of New York City"-Darstellerin nun einen Neuanfang in einem neuen Haus? Am Montag teilte sie jedenfalls auf Instagram einen neuen Lebensabschnitt mit ihren Fans: "Neuer Sommer, neues Zuhause, neues Kapitel", schrieb die TV-Bekanntheit zu ihrem Post und wünschte allen einen schönen Memorial Day. Die neue Bleibe befindet sich in den Hamptons, direkt am Strand. Auf den Bildern zeigt sich Bethenny unter anderem in einem weißen Tanktop und einem Jeansrock mit Cowboyhut und -Stiefeln und grinst in die Kamera.

Neben ihrem Outfit teilte Bethenny auch Schnappschüsse ihrer 14-jährigen Tochter Bryn und ihrer Hunde, die sogar ein eigenes Zimmer mit Knochen-Tapete in ihrem neuen Haus haben. Weitere Bilder zeigen ihren Außenbereich mit Terrasse, Pool und einem atemberaubenden Blick auf den Strand. Ihre Follower freuen sich, dass Bethenny offenbar einen neuen Lebensabschnitt begonnen hat: "Die beste Rache ist, ein gutes Leben zu führen. Du machst das super, Girl", kommentierte etwa ein Fan. Den provokanten Beitrag postete die 53-Jährige nun rund einen Monat, nachdem die mutmaßliche Trennung von ihrem Verlobten ans Licht gekommen war.

Bethenny und Paul hatten 2018 mit dem Dating begonnen – drei Jahre später machte der Geschäftsmann ihr mit einem Zehn-Karat-Ring einen Antrag. Obwohl sie Ja sagte, erklärte sie stets, dass sie eigentlich nie wieder heiraten wolle. Vor ihrer Beziehung mit Paul war sie bereits von 2010 bis 2021 mit Bryns Vater, Jason Hoppy, verheiratet.

Paul und Bethenny sollen sich Insidern zufolge bereits vor einigen Monaten getrennt haben. Zudem soll Paul bereits wieder neue Frauen daten. Auch gegenüber Us Weekly äußerte sich ein Insider zum angeblichen Ende der Beziehung. Laut ihm solle es bei den beiden einfach nicht funktioniert haben, da sie so unterschiedlich seien. Während der Reality-TV-Star gerne auf roten Teppichen unterwegs sei und sein Leben öffentlich in den sozialen Medien zur Schau stelle, sei Paul eher ein "unauffälliger Typ". Den gigantischen Diamantring, den Bethenny von ihrem mutmaßlichen Ex zur Verlobung bekam, soll sie aber angeblich behalten haben. Bethenny und Paul äußerten sich bisher noch nicht zu den Gerüchten um ihre Trennung.

Instagram / bethennyfrankel Bethenny Frankel in den Hamptons, Mai 2024

Getty Images Paul Bernon und Bethenny Frankel bei den MTV Movie & TV Awards 2022

Getty Images Bethenny Frankel im Mai 2022

