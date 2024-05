"Bauer sucht Frau International" feiert vor Finale Erfolge

Am vergangenen Abend flimmerte die vorerst letzte Folge des beliebten Dating-Formats Bauer sucht Frau International über die Fernsehbildschirme – und die kam bei dem begeisterten Publikum besonders gut an! Wie Quotenmeter berichtet, schalteten 2,92 Millionen Menschen ein, um die Geschehnisse rund um die Bauern und Landwirte weltweit mitzuverfolgen. Damit konnte der Sender RTL einen Marktanteil von 12,3 Prozent für sich verzeichnen. Ob das Finale in der kommenden Woche einen ebenso großen Erfolg feiern wird?

Die diesjährige Staffel hatte es auch in sich: So spielte der Kakaobauer Andreas sein Single-Dasein nur vor – er ist sogar seit vielen Jahren glücklich verheiratet! Mit seiner Teilnahme wollte er lediglich auf seine Stiftung in Guatemala aufmerksam machen, auch seinen Hofdamen Petra und Elke erzählte er von seinen Plänen. "Beiden, Petra als auch Elke war klar, dass ich keine Frau suche. Das war am ersten Abend klar und beide waren einverstanden, die Geschichte mitzuspielen", rechtfertigte sich der 57-Jährige auf Instagram. Trotz guter Absichten zog der Sender aber seine Konsequenzen und strich Andreas aus der Staffel.

Doch die Zuschauer durften sich auch über ein Happy End freuen: Single Heiko reiste für Bäuerin Ulrike um die halbe Welt nach Brasilien – und verliebte sich in sie. "Ich kann dir nur mit auf den Weg geben, dass ich dich liebe, auch wenn du gefühlsmäßig noch nicht so weit bist", gestand Heiko seiner Angebeteten in der vergangenen Folge. Nach anfänglichen Unsicherheiten ist auch der Wahlbrasilianerin klar: Sie möchte mit Heiko zusammen sein!

RTL / Maria Heymer "Bauer sucht Frau International"-Kandidat Andreas aus Guatemala

RTL Ulrike und Heiko bei "Bauer sucht Frau International" 2024

