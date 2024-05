RTL verschiebt das "Bauer sucht Frau International"-Finale

Die Bauer sucht Frau International-Fans müssen sich noch ein bisschen gedulden. Seit April flimmert die sechste Staffel des Bauer sucht Frau-Ablegers über die Bildschirme. Die neuen Folgen werden jeweils dienstags um 20:15 Uhr gezeigt – nicht aber das Finale. Dieses würde theoretisch am 4. Juni ausgestrahlt werden, doch läuft nun erst am 6. Juni zur Primetime, wie dem aktuellen TV-Programm zu entnehmen ist. Grund dafür ist die Übertragung des Testspiels der Türkei gegen Italien im Zuge der anstehenden Fußball-EM.

In der Kuppelshow ist bisher einiges passiert. Bei Gerfried gibt es Zickenkrieg, während andere Farmer sich mit ihren Hofdamen immer näherkommen. Peter und seine Auserwählte Alisa haben sogar schon eine Nacht miteinander verbracht. Bei Ulrike und ihrem Heiko sind zudem tiefe Gefühle im Spiel. Nach langem Zögern gab die Eukalyptus-Bäuerin in der vergangenen Episode zu, dass sie in ihren Hofburschen verknallt ist. Dieser schwärmte daraufhin: "Es macht mich einfach glücklich und happy und zum zufriedensten Menschen der Welt."

Doch auch abseits der Sendung ging es ziemlich turbulent zu. Andreas hatte zum Beispiel an dem Dating-Format teilgenommen, obwohl er gar nicht Single war. Stattdessen hatte er auf seine sozialen Projekte aufmerksam machen wollen. RTL warf ihn daraufhin aus der Show und erklärte in einem Statement, das auch Promiflash vorliegt: "'Bauer sucht Frau' steht für authentische Geschichten, echte Gefühle und die wirkliche Suche nach der Liebe. Umso mehr bedauern wir, dass Andreas mit seinem Verhalten uns, die Zuschauer:innen und seine Bewerberinnen getäuscht hat."

Alle Episoden von "Bauer sucht Frau International" bei RTL+.

RTL Heiko und Ulrike bei "Bauer sucht Frau International"

RTL Petra, Elke und Andreas aus Guatemala, "Bauer sucht Frau International"-Teilnehmer 2024

