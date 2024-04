Zukunftsängste? Cora Schumacher bekommt nur 148 Euro Rente!

Cora Schumacher (47) gewährt tiefe Einblicke in ihre Finanzen. Die Blondine ist nicht nur als ehemalige Rennfahrerin und Ex-Frau von Ralf Schumacher (48) bekannt: Mittlerweile kennen sie die meisten aus Realty-TV-Formaten wie Promi Big Brother oder dem Dschungelcamp. Eigentlich könnte man davon ausgehen, dass die 47-Jährige inzwischen finanziell ausgesorgt hätte, doch auch Cora macht sich Sorgen um ihre Zukunft. In der Dokureihe "Über Geld spricht man doch" legt der Realitystar seine Finanzen offen und verrät: Nach aktuellen Stand stehen Cora gerade einmal 148 Euro Rente im Monat zu! "Das ist für mich ein totaler Hammer", gibt die Blondine zu.

Doch glücklicherweise hat Cora bereits finanziell vorgesorgt und ist nicht allein auf die mickrige Rente angewiesen. "Ich habe mein Geld gut investiert und natürlich denke ich auch heute schon daran, dass das alles für die Rente mit reicht", verrät sie gegenüber t-online. Nachdem sie nach der Scheidung von ihrem Ex-Mann Ralf schon einmal in die finanzielle Bredouille gekommen war, geht sie heute umso verantwortungsvoller mit ihrem Geld um. Damals musste sie einen Kredit aufnehmen, um ihr Haus abzahlen zu können. "Besitz bringt auch viel Verantwortung mit sich – das habe ich immer sehr ernst genommen und habe auch meine Kosten genau im Blick, ich möchte mir nämlich möglichst keine finanziellen Sorgen machen müssen", erklärt Cora gegenüber dem Newsportal.

Wie Cora kürzlich im Interview mit Promiflash verriet, ist es tatsächlich eines ihrer finanziellen Standbeine, in das die 47-Jährige am meisten Geld investiert: "Das meiste Geld gebe ich für die Instandhaltung meiner Immobilien aus." Neben ihrer Altersabsicherung gönnt sich die Reality-TV-Bekanntheit jedoch auch hin und wieder ein wenig Luxus. Rund 700 Euro soll sie monatlich in ihr Aussehen investieren, wie sich im Laufe der neuen TV-Sendung herausstellen wird.

Cora Schumacher im März 2024

Cora Schumacher in der Show "Über Geld spricht man doch!"

