Trotz Chemo: Findet Prinzessin Kate zur Normalität zurück?

Geht es Prinzessin Kate (42) etwa besser? Die Frau von Prinz William (41) hatte sich seit Anfang des Jahres aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Im März erklärte sie dann den wahren Grund für ihre Abwesenheit: Kate ist an Krebs erkrankt und unterzieht sich einer Chemotherapie. Inmitten ihrer Krebsbehandlung soll die Prinzessin von Wales langsam wieder zu ihrem normalen Alltag zurückkehren, wie nun geheime Quellen gegenüber InStyle ausplaudern. Die Insider haben Kate angeblich dabei gesehen, wie sie das Haus verlassen hatte, um Zeit mit ihrer Familie zu verbringen. Auch einige kleinere Besorgungen soll sie laut den Tippgebern schon wieder im Alleingang erledigen.

Diese hoffnungsvollen Entwicklungen breiten sich anscheinend auch auf Kates königliches Leben aus. Zwar hat sie noch immer eine Pause von der Öffentlichkeit und ihren royalen Pflichten eingelegt, jedoch tastet sie sich so langsam an kleinere Aufgaben heran. So teilte sie beispielsweise vor einigen Tagen ein seltenes gemeinsames Statement mit William zum Absturz eines Flugzeuges der Royal Air Force, bei dem ein Pilot ums Leben gekommen war. Unterzeichnet wurde die Stellungnahme mit "W und C", um zu verdeutlichen, dass der Text vom Prinzen und der Prinzessin stammt.

Ein wenig müssen sich die Royal-Fans jedoch voraussichtlich noch gedulden, bis Kate wieder in der Öffentlichkeit auftreten wird. Laut Freunden der 42-Jährigen wird ihre Auszeit wohl noch bis zum Herbst andauern. Das berichtete der Journalist und Royal-Experte Richard Eden gegenüber Daily Mail. Bis dahin wird sie sich wohl noch von den körperlichen Strapazen der vergangenen Monate in ihrem Zuhause Adelaide Cottage erholen.

Prinz William und Prinzessin Kate, November 2023

Prinzessin Kate, 2023

