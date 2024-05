Wow! Das sind die Tänze der "Let's Dance"-Profi-Challenge

Die diesjährige Let's Dance-Staffel neigt sich dem Ende – allerdings nicht ohne die allseits beliebte Profi-Challenge! Die Paare wurden bereits vor wenigen Tagen bekannt gegeben – doch welche Tänze werden sie performen? Wie die Tanzshow jetzt auf dem offiziellen Instagram-Account verkündet, dürfen sich die Fans auf ein spektakuläres Programm freuen: So werden Paul Lorenz (37) und Ekaterina Leonova (37) ihr herausragendes Können mit einem Tango, einem Slowfox und einem Tango Argentino unter Beweis stellen, während Zsolt Sándor Cseke (36) und Marta Arndt (34) den Zuschauern eine Salsa, einen Jive und einen Samba präsentieren werden. Massimo Sinató (43) und der frisch gebackene Papa Valentin Lusin (37) werden unter anderem zu David Garretts (43) Musik einen Tango, einen Paso Doble, einen Contemporary und eine Freestyle-Performance hinlegen. Mikael Tatarkin und Kathrin Menzinger (35) wollen mit einem Tango Argentino, einem Samba, einer Rumba, einem Paso Doble und einem Tango von sich überzeugen.

Auch Alexandru Ionel (29) und seine schwangere Frau Patricija (29) werden auftreten: Das Ehepaar wird einen langsamen Walzer, einen Tango, einen Slowfox sowie eine Freestyle-Performance tanzen. Andrzej Cibis (36) und Adeline Kastalion werden hingegen bei einem Contemporary, einem Paso Doble, einem Tango, einer Rumba und bei einem Freestyle das Tanzbein schwingen. Auch Vadim Garbuzov (37) und Mariia Maksina (26) kämpfen um den Sieg: Sie treten mit einem Contemporary, einem Slowfox, einem Wiener Walzer, einem Samba und einem Paso Doble an. Die diesjährige Tanzpartnerin von "Let's Dance"-Sieger Gabriel Kelly (22), Malika Dzumaev (33), und Fabian Täschner wollen mit einem Paso Doble, einem Contemporary, einem Samba und einem Jumpstyle überzeugen, während Evgeny Vinokurov (33) und Anastasia Stan einen Tango, einen Samba, einen Paso Doble, einen Slowfox und eine Rumba tanzen werden.

In den Kommentaren wird schnell deutlich: Die "Let's Dance"-Fans sind begeistert! "Ich kann mich gar nicht entscheiden, auf welches Couple ich mich am meisten freue", schreibt etwa ein User euphorisch, während ein weiterer kommentiert: "Ich freue mich schon so auf Freitag! Ich finde alle Paare unglaublich gut." "Ich freue mich auf jede und jeden. Ich kann mich nicht wirklich entscheiden. Alle tanzen so megagut und haben eine tolle Ausstrahlung. [...] Mögen die Tänze beginnen...", heißt es in einem weiteren Kommentar.

Instagram / bellatricija Patricija Belousova mit ihrem Ehemann Alexandru Ionel im Januar 2022

RTL / Stefan Gregorowius Die "Let's Dance"-Finalisten mit ihren Profis

