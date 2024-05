Nach Post: Heiko sieht Pause mit Simone Ballack gelassen

Simone Ballack (48) und Heiko Grote legen vorerst in ihrer Beziehung eine Pause ein. Die beiden wollen sich Zeit nehmen, um sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Die ehemalige Let's Dance-Teilnehmerin teilt jetzt auf Instagram Bilder, die sie mit einem anderen Mann am Gardasee zeigen. Heiko sieht den Post der 48-Jährigen total entspannt, wie er im Interview mit Bild verrät: "Ich kenne diesen Mann, er ist Münchner und wohnt am Gardasee – Simone und ich sind beide mit ihm befreundet. Und er ist glücklich verheiratet."

Auf dem Bild hält sie ihren Arm ziemlich glücklich an seine Schulter und kommentiert ihren Schnappschuss mit lieben Worten: "Der schönste Platz am Gardasee. Essen, Trinken und viel wichtiger: die Seele baumeln lassen." Eine mögliche Provokation schließt Heiko aus, wie er gelassen im Interview erzählt: "Nein, Simone spielt kein Spiel mit mir. Wir sind beide zu alt für Spielchen – wir haben das nicht mehr nötig." Das On-off-Paar stehe aber noch in Kontakt und schreibe sich täglich, wie der 56-Jährige offenbart: "Wir haben keinen Streit, aber wir brauchen beide Ruhe und Abstand, um nachzudenken, was wir besser machen können. Wir telefonieren jeden Tag und schreiben uns Nachrichten."

In der vergangenen Woche machten die beiden ihre Trennung auf Probe bekannt. Nach den gemeinsamen zehn Monaten Beziehung wollen sie jetzt schauen, ob sie ihre Zukunft zusammen verbringen wollen. In einem anderen Gespräch mit dem Onlinemagazin plauderte Heiko Details aus: "Ich bin ein emotionaler Mensch, Simone ist ein emotionaler Mensch. Wir haben uns viel gestritten. Wir sind beide relativ eifersüchtig." Den genauen Grund nannten die beiden nicht.

Instagram / simoneballack Simone Ballack mit einem anderen Mann am Gardasee 2024

Getty Images Simone Ballack und Heiko Grote, 2023

