Neu-Single Natalie Portman amüsiert sich mit Paul Mescal!

Natalie Portman (42) genießt ihr Single-Leben offenbar in vollen Zügen! Nach der Scheidung von ihrem langjährigen Ehemann Benjamin Millepied (46) blüht die Star Wars-Bekanntheit so richtig auf. Jetzt wurde sie sichtlich amüsiert vor einer Londoner Bar in männlicher Begleitung gesehen, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Ihr Schauspielkollege Paul Mescal (28) scheint Natalie supergut unterhalten zu können. Immer wieder brechen sie in Lachen aus und bekommen das Grinsen kaum aus dem Gesicht. Dazu halten die beiden entspannt eine Zigarette in der Hand.

So entspannt wie die Stimmung zwischen Natalie und Paul zu sein scheint, waren auch die Outfits der Schauspieler. Für den Bar-Abend entschied sich die 42-Jährige für ein schlichtes weißes T-Shirt und eine ausgewaschene, locker sitzende Jeans. Dazu trug sie weiße Sneaker. Ihre Begleitung wählte ebenso ein weißes T-Shirt, eine weite, schwarze Hose und schwarze Schuhe. Wie das Magazin berichtet, sollen sich die beiden vergangenes Jahr während eines Interviews für eine Zeitschrift kennengelernt haben und seitdem eine starke Verbindung zueinander aufgebaut haben.

Dass Paul die zweifache Mutter sehr bewundert, ist schon lange kein Geheimnis mehr. Im Interview mit Variety verriet er: "Wenn mein jüngeres Ich wüsste, dass ich mit dir sprechen würde, würde ich mich viele, viele Male kneifen müssen!" Vergangenen Monat machten Gerüchte die Runde, dass zwischen dem "Normal People"-Darsteller und Ayo Edebiri (28) etwas laufen soll. Ein Insider dementierte diese Mutmaßungen aber und gab gegenüber People preis, dass die beiden "nur Freunde" seien. Könnte zwischen Natalie und Paul also vielleicht doch mehr als nur Freundschaft sein?

Anzeige Anzeige

ActionPress Natalie Portman bei einem Fußballspiel in Paris

Anzeige Anzeige

Getty Images Ayo Edebiri, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was sagt ihr zu den Bildern? Ich finde, dass die beiden schon ziemlich vertraut miteinander wirken... Für mich sieht es einfach so aus, als hätten zwei Freunde superviel Spaß. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de