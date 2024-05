Stephen Belafonte bestreitet Missbrauchsvorwürfe von Mel B.

Stephen Belafonte (49) und Mel B. (49) liefern sich seit geraumer Zeit einen regelrechten Rosenkrieg. Unter anderem warf das Spice Girls-Mitglied ihrem Ex-Mann seelischen und physischen Missbrauch vor. In einem Interview mit Page Six äußert sich der Beschuldigte nun zu den Behauptungen: "Niemals. Kein einziges Mal. Wir hatten nie einen handgreiflichen Streit. Nicht einmal annähernd!" Außerdem betont der Filmproduzent vehement: "Auch nur anzunehmen, ich sei so ein Monster – ich bin ein Dummkopf."

Damals sei Stephens Mutter von seinem Vater missbraucht worden. "Das ist der Grund, warum ich als Vater so bin, wie ich bin", erklärt der 49-Jährige und betont, dass er nichts von Gewalt halte. Zudem richtet er sich direkt an seine einstige Partnerin: "Ich flehe dich an, bitte bring deinen Beweis. Geh vor Gericht und zeig der Welt alles, was du erzählt hast. Die tausend Lügen da draußen, die musst du alle belegen können." Er wolle nicht, dass Mel versucht, einen Vergleich zu erzielen. Stattdessen merkt der US-Amerikaner an: "Wir sehen uns vor Gericht."

Was einen anderen Rechtsstreit zwischen den einstigen Eheleuten anbelangt, sah es bisher eher schlecht für die Musikerin aus. Bereits mehrfach versuchte die Sängerin, das Sorgerecht für die gemeinsame Tochter Madison Brown Belafonte (12) zu erlangen. Bislang schlug dies jedoch fehl. Die 12-Jährige wohnt seit einigen Jahren bei ihrem Vater in den USA. Ihre Mutter und Halbschwestern leben hingegen in Großbritannien.

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte im Dezember 2014

Getty Images Mel B. und Stephen Belafonte mit ihren Kindern, im Jahr 2015

