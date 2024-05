Jessica Alba schwärmt von der heimischen Familienidylle!

Jessica Alba (43) genießt ihr süßes Familienglück. Gegenüber E! News schwärmt die Schauspielerin davon, was es ihr bedeutet, Mama zu sein. "Jede Phase in der Elternschaft hat mir sehr viel Freude bereitet. Meine Kinder bringen mir einiges bei. Sie haben alle ihre eigenen Bedürfnisse, was sie jeweils von mir brauchen und wollen. Ich liebe es, dass sie keine Scheu haben, mir das mitzuteilen", führt sie aus. "Er [ihr Sohn] hat immer noch diese zärtliche Seite an sich und kuschelt gerne. Ich liebe jede Sekunde mit ihm", erzählt sie herzlich über ihren jüngsten Spross. Von ihren Töchtern im Teenageralter könne die Filmbekanntheit mittlerweile selbst einiges lernen, gibt sie zudem stolz zu.

Mit ihren Followern teilt die Unternehmerin oft süße Fotos auf Instagram. Erst vor wenigen Tagen ging es für die ganze Familie auf das Monster-Jam-Event. So posiert die Beauty gemeinsam mit Ehemann Cash Warren (45) und den drei Kindern Honor Marie (15), Haven Garner (12) und Hayes (6) vor einem riesigen Monstertruck. Auch zum Muttertag gibt es einen süßen Einblick der "Sin City"-Darstellerin – hier schafft es ein ganz besonderer Ehrengast mit auf ein Foto: Jessicas Mama Cathy Alba grinst mit ihrer Tochter und den drei Enkeln in die Kamera. Alle Frauen sehen in ihren sommerlichen Kleidern blendend aus. Sohnemann Hayes ist lässig in Shirt und Hose unterwegs. "Ich habe die Liebe heute gespürt", schreibt Jessica zu dem süßen Bild.

Die Filmdarstellerin steht seit den Neunzigerjahren vor der Kamera. Durch ihren Beruf lernte sie schließlich ihren Mann Cash kennen: Sie traf im Jahr 2004 am Set von "Fantastic Four" auf ihren Liebsten. Hier drehte sie zusammen mit ihrem späteren Schwiegerpapa Michael Warren. Jessica und Cash krönten ihr Liebesglück vier Jahre nach ihrem Kennenlernen mit ihrer Hochzeit. Mittlerweile feierten die Turteltauben bereits ihren 16. Hochzeitstag.

Instagram / jessicaalba Cash Warren und Jessica Alba mit ihren drei Kindern

Instagram / jessicaalba Cathy Alba, Honor Marie, Jessica Alba, Haven Garner und Hayes lächeln am Muttertag 2024

