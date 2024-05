Lenny Kravitz bestätigt: Channing Tatum und Zoe heiraten!

Endlich ist es offiziell: Channing Tatum (44) und Zoe Kravitz (35) sind verlobt und planen ihre Hochzeit. Das bestätigt Lenny Kravitz (60), der Vater der Schauspielerin, ganz beiläufig in einem Interview mit Radio 2. Als er nach dem Partner seiner Tochter gefragt wird, schwärmt er: "Er ist ein wirklich toller Kerl, er wurde gut erzogen, er hat Manieren, er ist charmant, er ist ein gefühlvoller Mensch, und so ist er ziemlich schnell Teil der Familie geworden. Er passt zu ihr und sie sind verliebt. Nächstes Jahr wird es eine Hochzeit geben!" Wann genau der große Tag ist, gibt der Musiker nicht preis. Eins weiß er aber: Er wird bei der Party kein Ständchen singen: "Ich glaube nicht, ich werde nur abhängen."

Schon seit Monaten wird gemunkelt, dass der 44-Jährige und die "High Fidelity"-Darstellerin sich verlobt haben. Im Oktober vergangenen Jahres soll Channing angeblich vor seiner Liebsten auf die Knie gegangen sein und ihr die Frage aller Fragen gestellt haben – bestätigt haben die zwei dies jedoch nie selbst. Ein Insider plauderte aber bereits aus, dass sie ihre Hochzeit planen und konkrete Vorstellungen haben. "Es wird eine entspannte, gehobene, hochkarätige Angelegenheit sein, über die ihre Gäste noch jahrelang sprechen werden. Zoe ist eine Verfechterin von Design und ätherischer Ästhetik und Details, also denken sie bei Hinterhof nicht an ein BBQ", so der Informant gegenüber OK!

2021 waren erstmals Gerüchte über eine mögliche Beziehung zwischen Channing und Zoe in Umlauf gekommen. Im September desselben Jahres verließen sie dann gemeinsam die Met Gala. Danach scheinen sie ihre Liebe nicht mehr verstecken zu wollen und zeigten sich immer wieder zusammen auf Dates oder beim Bummeln. Dennoch halten sie ihre Beziehung eher aus der Öffentlichkeit raus. Channing war zuvor bereits verheiratet. Aus der Ehe mit Jenna Dewan (43) ist eine Tochter namens Everly hervorgegangen.

Getty Images Zoe Kravitz mit Papa Lenny

Getty Images Channing Tatum und Zoë Kravitz bei der "Walk of Fame"-Zeremonie 2024

