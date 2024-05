So lange bereitet Kerstin Schneider das GNTM-Shooting vor!

Gestern Abend mussten sich Heidi Klums (50) Germany's Next Topmodel-Schützlinge wieder einer großen Herausforderung stellen – das berühmt-berüchtigte Shooting für das Cover der deutschen Harper's Bazaar stand auf dem Programm! Die Zuschauer sehen im TV nur die Session an sich. Doch was viele GNTM-Fans nicht wissen dürften: Schon vor dem eigentlichen Drehtermin widmen sich die Chefredakteurin Kerstin Schneider und ihr Team einer monatelangen Vorbereitungsphase. Im Promiflash-Interview erklärt die Mode-Expertin: "Wir starten mit der Entwicklung des Konzeptes im November für das Shooting Mitte Februar. Generell haben wir immer eine Vorlaufzeit von drei bis vier Monaten."

In diesem Jahr gibt es sowohl für die GNTM-Fans als auch für Kerstin eine große Besonderheit: Heidi kürt am Ende der aktuellen Staffel nämlich erstmals in der Geschichte der Castingshow zwei Sieger – ein weibliches sowie ein männliches Model. Somit wird es auch zwei Ausgaben und zwei Covers der Harper's Bazaar geben. Anfangs war die Journalistin von dieser Idee aber wohl nicht so ganz überzeugt. "Ehrlich gesagt war ich zuerst skeptisch, jedoch hat mich Heidi dann überzeugt", betont Kerstin.

Heidi selbst konnte schon beim Casting für die Staffel aber kaum genug bekommen! Im Oktober 2023 stellten sich ihr in Berlin zahlreiche männliche wie weibliche Bewerber vor – und dabei wählte die GNTM-Chefin anfangs wohl einfach zu viele Male Models für die Show aus. "Ich habe viel zu viele Männer ausgesucht", lachte das Model auf Instagram und hielt dabei eine ganze Menge an Bewerbungen in die Kamera.

ProSieben/Richard Hübner Heidi Klum in der dritten GNTM-Folge 2024

ProSieben / Sven Doornkaat Heidi Klum und Kerstin Schneider bei "Germany's Next Topmodel", 2024

