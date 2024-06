Bald schwanger? Paulina Ljubas äußert sich zu Gerüchten

Paulina Ljubas (27) hat eine ganz klare Meinung! Die Influencerin forderte ihre Follower auf Instagram auf, sie nach Gerüchten und Vermutungen zu fragen. Da kam die Fan-Spekulation auf, dass sie schnell schwanger werden wolle, um ihren Freund Tommy Pedroni (29) an sich zu binden. Die Ex on the Beach-Bekanntheit findet das so kurios und betont: "Wer denkt, ein Kind könnte eine Beziehung retten, der ist nicht mehr zu retten. Einen kleinen Menschen in so was reinzuziehen, nee."

Der Franzose und die Beauty sind schon seit einigen Monaten zusammen – ob Nachwuchs überhaupt auf ihrem Plan steht, wissen sie noch nicht. "Außerdem wünsche ich mir für mein Kind, wenn es mal so kommen sollte, dass der Vater sich freut und alles für das Baby machen würde. Weil er es will, nicht weil er muss", schließt Paulina ab. Egal ob Kind oder nicht – die Turteltauben schweben ohnehin auf Wolke sieben. Auch dass Tommy derzeit mit seiner Ex bei der Show Prominent getrennt zu sehen ist, scheint die Brünette nicht zu stören.

Während der Ausstrahlung machte die 27-Jährige ihrem Schatz auf Social Media eine Liebeserklärung: "Er gibt mir das Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Liebe. Tommy ist so ein liebevoller Mensch und ich möchte immer, dass er glücklich ist und es ihm gut geht. Er hat nur das Beste verdient und gibt mir auch nur das Beste und das jeden Tag." Tommy und Paulina lernten sich bei den Dreharbeiten von Germany Shore kennen – es funkte direkt, doch bis sie zusammenkamen, dauerte es ein wenig.

Instagram / paulina_ljubas Paulina Ljubas im Februar 2024

Instagram / tommypedroni Paulina Ljubas und Tommy Pedroni im Jahr 2024

Meint ihr, Paulina und Tommy kriegen mal ein Kind? Ja, das passt schon zu ihnen. Nee, das glaube ich nicht. Ergebnis anzeigen



