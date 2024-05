Während "Prominent getrennt": Paulina gesteht Tommy Liebe

Paulina Ljubas (27) ist total verliebt! Die Reality-TV-Bekanntheit und der Franzose Tommy Pedroni (29) sind nun schon seit einigen Monaten zusammen. Auf Instagram zeigen sie immer wieder, wie groß ihre Liebe füreinander ist. So auch jetzt: "Er gibt mir das Gefühl von Vertrauen, Sicherheit und Liebe. Tommy ist so ein liebevoller Mensch und ich möchte immer, dass er glücklich ist und es ihm gut geht. Er hat nur das Beste verdient und gibt mir auch nur das Beste und das jeden Tag", schwärmt Paulina von ihrem Tommy. Ein Fan wollte nämlich wissen, ob sie den Temptation Island V.I.P.-Star wirklich liebe.

Wie gefestigt ihre Liebe ist, zeigen sie zudem mit ihrem Umgang mit der derzeitigen Prominent getrennt-Ausstrahlung. Denn da ist Tommy aktuell mit seiner Ex Sandra Sicora (32) zu sehen. Die Kölnerin kam lange nicht über die Trennung von dem Blondschopf hinweg. "Also, ich muss mal sagen, 'Prominent getrennt' war für mich da, um abzuschließen, weil ich auch vorher gemerkt habe, dass ich bei 'Are You The One' gar nicht bereit für etwas Ernstes war", erklärte sie ehrlich gegenüber Promiflash. Paulina ist einfach nur noch genervt von Tommys Verflossener.

Und das hat auch einen Grund: "Sandra nervt mich seit anderthalb Jahren. Sie hört nicht auf, über uns zu reden. Sie sagt ständig: 'Die sind nicht zusammen, die tun nur so'", verrät Paulina gegenüber Bild. Auch beim "Prominent getrennt"-Dreh schien Sandra Tommys neue Beziehung nicht wirklich ernst zu nehmen. Sie konfrontierte den 29-Jährigen mit alten Geschenken von ihm, was viele Zuschauer als unangenehm empfanden.

