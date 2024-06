Emily Ratajkowski setzt Statement mit Stormy-Daniels-Shirt!

Emily Ratajkowski (32) scheut sich nicht davor, ein modisches Statement zu setzen. Regelmäßig zeigt sie sich in gewagten Outfits in der Öffentlichkeit. Auf aktuellen Schnappschüssen, die Daily Mail vorliegen, ist ihr Look jedoch diesmal politischer Natur: Bei einem Spaziergang durch New York trägt das Model ein Shirt mit einem Aufdruck von Stormy Daniels (45) Gesicht und ihrem Namen, der in Großbuchstaben darunter geschrieben steht. Dazu kombiniert sie eine knielange Sporthose und bequeme Sneaker. Doch was zunächst nur nach einem gemütlichen Outfit aussieht, beinhaltet eine deutliche Message: Die "Gone Girl"-Darstellerin drückt auf diesem Weg ihre Unterstützung für die einstige Pornodarstellerin aus.

Und das nur wenige Stunden, bevor Donald Trump (77) in einem historischen Schweigegeldprozess, in den auch Stormy verwickelt ist, in allen 34 Anklagepunkten schuldig gesprochen wurde. Der ehemalige US-Präsident wird unter anderem beschuldigt, Schweigegeld in Höhe von rund 121.500 Euro an die ehemalige Pornodarstellerin gezahlt zu haben. Nach den mehrtägigen Beratungen befanden die Geschworenen den Politiker der Fälschung von Geschäftsunterlagen während seiner Präsidentschaftskampagne 2016 für schuldig.

Auch sonst sorgt Emily mit ihrer Kleidung für Aufsehen. Normalerweise landet sie jedoch nicht wegen politischer Statements, sondern wegen ihrer freizügigen Outfits in den Schlagzeilen. Bei der vergangenen Met Gala zog sie die Blicke mit einem Hauch von Nichts auf sich. Durch das transparente Kleid waren sowohl die Nippel als auch der Po der 32-Jährigen deutlich zu erkennen.

Tara Ziemba/Getty Images Stormy Daniels auf einem Meet-and-Greet-Event in Hollywood

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

