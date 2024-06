Emily Ratajkowski spaziert im knappen Bikini durch New York

Emily Ratajkowski (32) war in New York City in eigener Sache unterwegs! Für das Fotoshooting ihrer Bikini-Linie ging es für das Model auf die verregneten Straßen des Big Apples. Natürlich schmiss sich Emily dafür in nichts Geringeres als einen superknappen Bikini und zog mit dem luftigen Outfit sicherlich den einen oder anderen Blick auf sich! Denn der Fummel bedeckte gerade einmal ihre Brustwarzen und ihren Intimbereich. Ihr üppiges Dekolleté und ihren supertrainierten Körper setzte die brünette Schönheit gekonnt in Szene. Auf den Fotos, die Emily auf Instagram hochgeladen hat, kombiniert sie den rot-orange-farbigen Bikini mit roten Vans, weißen Tennissocken, einer lässigen Sonnenbrille und einem Kaffee in der Hand.

Auf Social Media wird Emily mit positiven Worten ihrer begeisterten Fans förmlich überschüttet! Ihr Look kommt bei den Nutzern supergut an. "Wow, in jeder Hinsicht wunderschön", "Bruh, wie kann sie nur so perfekt sein" und "Du siehst atemberaubend aus" sind nur drei von vielen weiteren Kommentaren, die das Model unter dem Beitrag erhält. "Ich frage mich, wie viele Autounfälle während dieses Fotoshootings passiert sind", scherzt ein weiterer User.

Wer davon ausgeht, dass Emily sich etwas zu gewagt in der Öffentlichkeit zeigt, der liegt falsch! Für die Mutter eines Sohnes ist dieser Look kein unüblicher. Das Model präsentiert sich gerne leicht bekleidet im Netz oder auch kürzlich auf der Met Gala. In einem transparenten Kleid mit sehr tiefem Rückenausschnitt ließ sich Emily von den Fotografen ablichten und sorgte anschließend noch für eine Überraschung!

Anzeige Anzeige

Instagram / emrata Emily Ratajkowski posiert im Bikini in Monaco

Anzeige Anzeige

Getty Images Emily Ratajkowski, Model

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr Emilys Fotos? Ich finde, sie sehen total ästhetisch aus. Puh, ein bisschen zu viel des Guten... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de