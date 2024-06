Im Blumendress: Königin Mary verzaubert bei einem Musikpreis

Königin Mary (52) präsentierte sich vergangenen Donnerstag wieder gewohnt stilbewusst und elegant. An dem Abend wurde im dänischen Odense der Léonie-Sonning's-Musikpreis verliehen. Die Monarchin war Ehrengast und putzte sich dem Anlass entsprechend richtig raus. Fotos auf dem offiziellen Instagram-Account des dänischen Königshauses zeigen sie in einem dunklen, eng anliegenden Kleid, das um das Dekolleté und die Ärmel mit feinen Blumenstickereien geschmückt war. Als Accessoire trug sie eine silberne Kette mit dem Buchstaben F daran, für ihren Gatten König Frederik (56). "Ihre Majestät die Königin war anwesend, um das Konzert mitzuerleben und den seit 1959 verliehenen Musikpreis zu übergeben", heißt es in dem Beitrag.

Mary ist erst seit wenigen Monaten an der Seite ihres Mannes die Königin von Dänemark. Doch die Rolle scheint sie bereits mit Bravour zu meistern. Bei öffentlichen Auftritten glänzt sie in der Regel nicht nur mit ihren Looks, sondern vor allem mit ihrer sympathischen und herzlichen Art. Dass sie ihrem Erscheinungsbild auch hin und wieder eine tiefere Bedeutung verleiht, bewies ein Auftritt bei einem Staatsbankett in Norwegen Anfang Mai. Auf ihrem Kopf trug die 52-Jährige nämlich eine Tiara, die einst ihrer Schwiegermutter, der Altkönigin Margrethe (84), gehörte. Das Krönchen gehört wohl zu einem Ensemble aus mehreren Schmuckstücken und wurde regelmäßig von Frederiks Mutter getragen, zuletzt kurz vor ihrer Abdankung im Januar. Mary schien dem ehemaligen Staatsoberhaupt so eine Ehre erweisen zu wollen.

Um den Jahreswechsel herum hatte Margrethe verkündet, den Thron an ihren Sohn weitergeben zu wollen. Nur wenige Wochen nach der Ankündigung war es so weit: Im Vergleich zum Thronwechsel in Großbritannien ein Jahr zuvor, hielten die dänischen Royals sich aber an ein eher schlichtes Prozedere. Margrethe unterschrieb im Palast in Kopenhagen ein Dokument, ebenso wie Frederik – und erledigt war der Wechsel, Dänemark hatte einen neuen König. Sehr zur Freude der Fans und dem dänischen Volk grüßte das neue Königspaar aber vom Balkon des Palastes und erfreute die Anwesenden sogar mit einem kleinen Kuss.

Getty Images Königin Mary besucht ein Kinderkrankenhaus in den Niederlanden, Juni 2022

Getty Images König Frederik und Königin Mary von Dänemark, Januar 2024

