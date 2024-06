Königin Máxima versprüht pure Eleganz mit einem XXL-Hut!

Am Freitag wohnt Königin Máxima der Niederlande (53) einem internationalen Gipfel in Den Haag bei. Für den Anlass entsprechend hat die Gattin von König Willem-Alexander (57) wieder tief in ihr Fashion-Repertoire gegriffen und so das perfekte Outfit ausgewählt. Ganz in Beige verzaubert die Royal bei ihrem Auftritt: Das Kleid mit Netzoptik soll aus der Kollektion des belgischen Modelabels Natan Couture stammen. Dazu passend trägt Máxima auf dem Kopf einen Hut mit XXL-Krempe, der zu ihren Lieblingsstücken zu gehören zu scheint, denn schon öfter rundete sie ihre Looks mit einer solchen Kopfbedeckung ab. Das schönste Accessoire ist aber das Lächeln, das sie im Gesicht trägt: Auf den Fotos strahlt sie von einem Ohr zum anderen.

In Sachen Mode probiert Máxima sich bekanntermaßen auch mal gerne aus. Bei einem Besuch in Südafrika traf das niederländische Königspaar auf den Präsidenten des Landes, Cyril Ramaphosa, der sie direkt mit einem roten Teppich begrüßte. Die 53-Jährige nutzte die Gunst der Stunde, um sich der Öffentlichkeit in einem farbenfrohen Look zu präsentieren. Neben ihrem Mann erschien sie in einem dunkellilafarbenen Etuikleid, das dank einer großen Stoffschlaufe auf der Schulter besonders auffällig war. Auf dem Kopf hatte Máxima diesmal einen etwas weniger ausladenden Hut, eher eine kleine Kappe.

Allerdings landet Máxima nicht immer einen Treffer, wenn es um Kleidung geht. So bekam beispielsweise ein Trenchcoat, den sie im Frühjahr vergangenes Jahr trug, von den Fans wohl eher einen Daumen nach unten. Der war nämlich mit goldgeränderten Löchern versehen gewesen, was vielleicht ein bisschen zu gewagt war. Die dreifache Mutter ließ sich davon aber nicht beirren und setzte schon am nächsten Tag wieder ein ordentliches Fashionstatement, indem sie in einem goldenen Kleid einen royalen Auftritt hinlegte.

MEGA Königin Máxima bei einem Südafrika-Besuch 2023

Dutch Press Photo Agency / ActionPress Königin Máxima in Mailand im April 2023

