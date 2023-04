Nach Fashion-Fauxpas: Königin Máxima zeigt sich wieder royal

Königin Máxima (51) setzt wieder auf einen eleganteren Look. Die Monarchin der Niederlande leistete sich zuletzt einen kleinen Fashion-Ausrutscher. Auf einer Designmesse in Mailand zeigte sie sich in einem Trenchcoat, der große, in Gold gefasste Löcher hatte. Darunter trug sie einen blauen Jumpsuit. Der gewagte Look schien bei den Fans aber eher durchzufallen. Doch jetzt wählte Máxima wieder einen etwas eleganteren Look.

Máxima hält sich derzeit immer noch in Mailand auf und besuchte am Dienstag die berühmten Zwillingstürme Bosco Verticale. Dort hielt sie während einer Veranstaltung sogar eine Rede. Dafür wählte sie ein Outfit, das wesentlich royaler war als ihr voriges: Die 51-Jährige trug ein golden glitzerndes Wickelkleid, das an den Ärmeln mit breiten Reifen geschmückt war. In dem Look schien sich die Frau von König Willem-Alexander (55) sichtlich wohl zu fühlen, denn sie strahlte und war offenbar bester Laune.

Die Royal-Fans dürften es gewohnt sein, dass sich Máxima in der Öffentlichkeit immer elegant zeigt. Im Herbst 2022 hatte die gebürtige Argentinierin aber überrascht, als sie am Flughafen von Tansania aus dem Flugzeug gestiegen war. Dort war sie in einem zurückhaltenden, schwarzen Outfit und ungeschminkt aufgetreten. So viel entspannte Natürlichkeit macht sie für ihre Fans sicher etwas nahbarer.

Königin Máxima in Mailand im April 2023

Königin Máxima der Niederlande im April 2023

Königin Máxima am Flughafen in Tansania, Oktober 2022

