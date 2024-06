Kurz vor Hochzeit: Olivia Culpo zeigt ihren trainierten Body

Olivia Culpo (32) steckt in den letzten Zügen ihrer Hochzeitsvorbereitung. In wenigen Wochen wird die ehemalige Miss Universe ihren Schatz Christian McCaffrey (27) heiraten. Neben den üblichen Besorgungen zur Heirat kümmerte sich die Beauty zuletzt aber offenbar auch besonders gut um ihren Körper. Paparazzi erwischten die 32-Jährige vor wenigen Tagen in Los Angeles beim Wandern. Bilder, die Daily Mail vorliegen, zeigen die Beauty in einem sportlichen Outfit, bestehend aus einer Leggings, einem passenden Sport-BH und einem lässigen Pulli. Vor allem ihr Sixpack wurde mit dieser Kombi gut in Szene gesetzt.

Ihren kleinen Walk machte sie nur wenige Tage nach ihrer großen Bachelorette-Party. Denn am Wochenende wurde die zukünftige Mrs. McCaffrey von ihren Liebsten mit einer kleinen Feier überrascht. Mit etlichen Blumengestecken, einer Getränkebar und ganz viel Kuchen ließ es Olivia ein letztes Mal so richtig krachen. Via Instagram teilte sie ein paar Eindrücke und schrieb: "Vielleicht brauchen wir ein Codewort für den Fall, dass ich es mit den Hochzeitsposts übertreibe, aber bis dahin gibt es noch ein süßes Video von diesem Wochenende."

Olivia und der NFL-Star der San Francisco 49ers gehen seit 2019 gemeinsam durchs Leben. Nach einer längeren On-off-Beziehung mit ihrem Ex Danny Amendola (38) ist die Beauty mit dem Running Back nun mehr als glücklich. Im vergangenen Jahr hat sich das Paar verlobt und wird jetzt in wenigen Wochen in den Hafen der Ehe schippern. Erst kürzlich gab ein Insider gegenüber Us Weekly auch erste Details preis: "Sie werden es in der Nebensaison machen und der Vibe der Hochzeit ist eher elegant und luxuriös."

