Patrick Mahomes stolz: Seine Tochter ist ein Sport-Fan!

Träumt die kleine Tochter des NFL-Stars Patrick Mahomes (28) auch schon von ihrer Zukunft als erfolgreiche Sportlerin? In ihrer Instagram-Story teilt Brittany Mahomes (28) ein schwarz-weißes Foto ihrer Kleinen beim Schlafen. Doch statt mit einem Teddybären kuschelt Sterling Skye in der Nacht mit einem Mini-Basketball. "Dieses Mädchen ist heute Nacht wirklich beim Kuscheln mit ihrem Basketball eingeschlafen", schreibt die ehemalige Fußballerin und fügt amüsiert hinzu: "Ihr Papa ist stolz." Scheint fast so, als bereite sich der Nachwuchs schon darauf vor, es ihrem Papa gleichzutun und ebenfalls im Sport durchzustarten – möglicherweise wird ja aus dem Basketball auch schon bald ein Football...

Schon vor wenigen Monaten beglückte Brittany ihre Follower mit einem Schnappschuss von einem Mahomes-Spross. Auf dem Bild schlummerte Sohnemann Patrick "Bronze" Lavon tief und fest mit offenem Mund – und das genau während des Super Bowls. Während sein Papa und die Kansas City Chiefs in diesem Moment auf dem Spielfeld um den Sieg gegen die San Francisco 49ers kämpften, stattete der kleine Mann in der Stadion-Loge dem Land der Träume einen Besuch ab. Zum Ende konnte das Vater-Sohn-Duo dann aber doch noch den Erfolg feiern.

Patrick und seine Liebste gehen bereits seit der Highschool gemeinsam durchs Leben. Familienzuwachs bekamen die zwei Turteltauben dann erstmals im Februar 2021. Rund ein Jahr später krönten sie ihre Liebe mit dem Jawort bei einer Zeremonie auf Hawaii. Wiederum acht Monate später erblickte Sterling Skyes kleiner Bruder Bronze das Licht der Welt. Auf Social Media bekommen ihre Fans hin und wieder einen Einblick in den aufregenden Alltag der vierköpfigen Familie.

Instagram / brittanylynne Bronze Mahomes schläft während des Super Bowls 2024

Instagram / brittanylynne Patrick und Brittany Mahomes mit ihren Kindern, 2024

