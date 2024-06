Prinz Harry leidet unter fehlender Beziehung zu Prinz George

Prinz Harry (39) geht es mit dem fehlenden Kontakt zu seinen Neffen und seiner Nichte wohl nicht gut. Seit seinem royalen Rücktritt vor mehr als vier Jahren liegt der Sohn von König Charles (75) mit seiner Familie im Clinch – vor allem mit seinem Bruder Prinz William (41) soll es sich der royale Rotschopf verscherzt haben. Dementsprechend hat er auch kaum Kontakt zu Williams drei Kindern. Das soll ihm vor allem bei Prinz George (10) derzeit sehr schwerfallen, wie der königliche Experte Tom Quinn gegenüber Mirror ausplaudert: "Williams Andeutungen, dass sein Sohn George in seine Fußstapfen treten und Pilot werden könnte, werden Harry sicherlich an alles erinnern, was er vermisst."

Das läge seiner Meinung nach insbesondere daran, dass Harry selbst einmal Hubschrauberpilot gewesen war und seinem Neffen sicherlich gerne einige Geschichten aus seiner eigenen Zeit als Pilot erzählen wolle. "Es ist eine traurige Erinnerung daran, dass er überhaupt keine Beziehung zu George hat", betont Tom in dem Interview.

Schon in seinen Memoiren "Reserve" widmete Harry dem ältesten Sohn seines Bruders einige Seiten. "Ich konnte es gar nicht abwarten, ihm etwas über Rugby und die Schlacht um Rorke's Drift, das Fliegen und Korridor Cricket beizubringen – und ihm vielleicht den einen oder anderen Überlebenstipp für das Goldfischglas zu geben", erinnerte er sich damals freudig an den Tag der Geburt seines Neffen zurück.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry, 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / dukeandduchessofcambridge Prinz George, Sohn von Prinz William und Herzogin Kate

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass der fehlende Kontakt zu George Prinz Harry belastet? Ja, das ist doch völlig klar! Nein, sonst könnte er ja Kontakt zu seinem Neffen aufnehmen! Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de