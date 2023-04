Prinz Harrys rührender Kommentar zur Geburt von Prinz George

Für seinen Neffen fand er rührende Worte! Prinz Harry (38) hat eine besondere Verbindung zu Prinz George (9). Der erste Sohn von Prinz William (40) und Prinzessin Kate (41) wurde im Sommer 2013 geboren. Er ist somit Harrys erster Neffe – und die beiden teilen nicht nur das gleiche Hobby. In seinem Buch blickt Harry auf die Zeit rund um Georges Geburt zurück!

In seinem Buch Reserve widmet Harry auch seinem Neffen Prinz George ein Kapitel. "Ich konnte es gar nicht abwarten, ihm etwas über Rugby und die Schlacht um Rorke's Drift, das Fliegen und Korridor-Cricket beizubringen – und ihm vielleicht den einen oder anderen Überlebenstipp für das Goldfischglas zu geben", schreibt Harry über die Geburt des Kleinen. Zu der Zeit nutzte die Presse die Geburt jedoch, um Harry nach seinem neuen Platz in der Thronfolge zu fragen: "Ich könnte nicht glücklicher sein", antwortete er auf ihre Fragen, sein Platz in der Liste sei ihm egal gewesen.

In einem Interview mit Hello Magazine erklärte Harry kurz nach Georges Geburt: "Es ist fantastisch ein neues Familienmitglied willkommen zu heißen! [...] Ich werde ihn aus Schwierigkeiten raushalten und sicherstellen, dass er Spaß hat. Den Rest überlasse ich seinen Eltern."

Getty Images Herzogin Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz William, Prinz Harry und die Queen

Getty Images Prinz George in Hamburg, 2017

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

