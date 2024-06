Total verliebt: Blake Lively und Ryan knutschen bei Konzert!

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) schweben noch immer auf Wolke sieben! Das verliebte Paar besuchte diese Woche seine Freundin Taylor Swift (34) in Spanien und unterstützte sie bei ihrem Konzert. Offensichtlich nutzten sie die ausgelassene Stimmung des Events und knutschten im Getümmel leidenschaftlich herum. Das zeigen Fotos, die TMZ vorliegen. Fans sollen außerdem beobachtet haben, wie das Schauspielerpaar im VIP-Bereich fröhlich zu der Musik tanzte und immer wieder Selfies von sich machte.

Der Besuch von Taylors Konzert in Spanien war sogar schon der zweite in Folge. Gemeinsam mit ihren Kindern James (9), Inez (7) und Betty (4) waren Blake und Ryan schon am Vortag in Madrid zum Unterstützen vor Ort. Letzterer kündigte sein Erscheinen auf dem Musik-Event bereits vor wenigen Tagen in der Show "Today with Hoda & Jenna" an. "Ich werde zur Show in Madrid gehen. Ich bin sehr aufgeregt [...]", verriet der 47-Jährige. Das Konzert war bisher das erste, welches er von seiner Freundin Taylor besuchte. Aufgrund seines straffen Terminkalenders schaffte er es offenbar nicht eher, der "Cruel Summer"-Interpretin einen Besuch abzustatten.

Blake und Ryan gehen bereits seit 2011 gemeinsam durchs Leben. Nur ein Jahr später läuteten dann die Hochzeitsglocken. Viele Fans fragen sich: Was ist das Geheimnis ihrer Liebe? In einem People-Interview mit Hugh Jackman (55) verrieten sie den Schlüssel ihrer glücklichen Ehe. "Ich drücke dir wirklich die Daumen, die ganze Zeit. Ich will, dass du gewinnst. Genauso fühle ich auch für Blake. Wenn ich ihr die Daumen drücke, weiß ich, dass sie mir die Daumen drückt, und das ist der Grund, warum wir so verbunden sind", erklärte Ryan seinem Gegenüber.

Getty Images Taylor Swift, Blake Lively und Ryan Reynolds beim Spiel der Kansas City Chiefs gegen die New York Je

Getty Images Ryan Reynolds und Blake Lively im Mai 2017

