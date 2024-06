Blake Lively und Ryan unterstützen Taylor Swift bei Konzert!

Blake Lively (36) und Ryan Reynolds (47) unterstützten ihre Freundin Taylor Swift (34) in Spanien! Gemeinsam mit ihren Kindern James (9), Inez (7) und Betty (4) besuchte das Paar am Mittwoch Taylors Konzert in Madrid. Ein Fan-Video, das auf X kursiert, zeigt, wie Blake und ihre Töchter im VIP-Bereich sitzen. Von Ryan ist in dem Clip weit und breit nichts zu sehen. Wie Us Weekly berichtet, soll der Schauspieler erst kurz vor Show-Beginn zu seiner Familie gestoßen sein.

Seinen Besuch bei Taylors Konzert kündigte Ryan bereits vor einigen Tagen an. "Ich werde zur Show in Madrid gehen. Ich bin sehr aufgeregt [...]", verriet er in der Show "Today with Hoda & Jenna" Während Blake und die Kinder bereits bei mehreren Shows von Taylor waren, schaffte es der "Free Guy"-Darsteller bis dato noch zu keinem Konzert der Musikerin. "Das wird mein erstes Mal sein, denn in den vergangenen anderthalb Jahren war ich in einer Non-Stop-Arbeitsblase gefangen, und das war ein Problem", erklärte er.

Blakes und Ryans Sympathien für Taylor kommen nicht von ungefähr – bereits seit vielen Jahren sind die drei miteinander befreundet. Vor allem Blake und Taylor zeigen sich immer wieder gemeinsam in der Öffentlichkeit. Unter anderem besuchten die beiden Anfang des Jahres den Super Bowl in Las Vegas, um Taylors Freund Travis Kelce (34) und dessen Team eifrig anzufeuern.

Getty Images Taylor Swift, Sängerin

Getty Images Taylor Swift und Blake Lively beim Super Bowl, 2024

