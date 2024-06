Will Prinz Harry, dass Herzogin Meghan wieder schauspielert?

Bevor Herzogin Meghan (42) royal einheiratete, stand sie einige Jahre als Schauspielerin vor der Kamera. Den meisten sollte sie vor allem aus der erfolgreichen Anwaltsserie Suits bekannt sein, in der sie von 2011 bis 2018 in 108 Folgen die Rolle der Rachel Zane verkörperte. Eine Quelle will nun wissen, dass eine Person in ihrem Leben gerne wollen würde, dass Meghan ihre Schauspielkarriere wieder aufnimmt: Prinz Harry (39). "Es ist in Harrys und Meghans Kreisen bekannt, dass er es lieben würde, wenn sie wieder in die Schauspielerei einsteigen würde", verrät die Quelle, wie OK! berichtet.

Schon in der Kennenlernphase von Harry und Meghan soll der Rotschopf ein wahrer Fan der einstigen Schauspielerin gewesen sein. Der Insider plaudert weiter, der 39-Jährige sei "mehr als aufgeregt, einen echten Star zu daten" und zudem schon immer ein großer Fan der Anwaltsserie gewesen sein. "Er schaute sich alle Folgen an und erzählte seinen Freunden, wie toll und talentiert er Meghan fand", so die Quelle weiter. Nachdem Meghan dann Interesse an dem damaligen Junggesellen gezeigt habe, soll "ein wahr gewordener Traum" für Harry in Erfüllung gegangen sein. Was die "Suits"-Schauspielerin wohl davon halten würde, jetzt wieder vor der Kamera zu stehen?

In Anbetracht dessen, dass demnächst der Fünf-Jahres-Vertrag mit Netflix und den Sussexes ausläuft, wäre die Schauspielerei ja eventuell eine Möglichkeit, um wieder mehr Geld einzutreiben. Denn der Royal-Experte Richard Fitzwilliams will wissen, dass das Ehepaar durch den endenden Vertrag mit dem Streaming-Riesen in eine finanzielle Schieflage kommen könnte. "Seit dem Beginn ihres 100-Millionen-Dollar-Vertrags mit Netflix haben sie kaum etwas dafür getan. Er läuft nächstes Jahr aus und Netflix produziert die Serien von The Crown nicht mehr, so wie sie es früher taten. Sie könnten also weniger Interesse an ihnen haben", erklärte er gegenüber Mirror.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry bei den Invictus Games 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr euch vorstellen, dass Meghan wieder die Schauspielerei aufnimmt? Ja, ich kann mir das supergut vorstellen und würde mir das wünschen. Nee, sie wird nie wieder als Schauspielerin vor einer Kamera stehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de