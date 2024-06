"Wolke sieben": Sofia Richie liebt ihre neue Rolle als Mama!

Sofia Richie (25) und Elliott Grainge sind erst kürzlich zum ersten Mal Eltern geworden. Und seitdem Baby Eloise da ist, schwebt das Paar auf Wolke sieben, wie ein Insider gegenüber Us Weekly ausplaudert: "Sie müssen sich noch daran gewöhnen, Eltern zu sein, aber es ist für beide ganz natürlich." Sofia habe außerdem auch nach der Geburt noch den typischen Schwangerschaftsglanz und könne nicht glauben, dass sie Mutter ist. "Es ist alles sehr surreal", führt der Informant weiter aus.

Viel Besuch sollen Sofia und Elliott seit der Ankunft ihrer Tochter noch nicht empfangen haben, da sie "sehr beschützend" seien, erzählt die Quelle. Papa Lionel Richie (74) habe seine Enkelin aber schon begrüßen dürfen und sei ein ganz "vernarrter Opa": "Er ist so stolz und weint jedes Mal, wenn er sie im Arm hält." Und auch Sofias Schwester Nicole (42) sei ganz angetan von dem Familienzuwachs und begeistert, wie das Model ihre Rolle als Mutter annimmt. "Sie findet das Baby absolut umwerfend. Es ist eine ganz besondere Zeit für die ganze Familie", offenbart der Insider.

Die Ankunft ihres Töchterchens verkündete Sofia auf Instagram. Dort teilte sie ein Foto, das die winzigen Füße des Babys in den Händen der Eltern zeigte und schrieb: "Eloise Samantha Grainge. Der 20. Mai 2024 ist der beste Tag meines Lebens." Die Fans der Influencerin freuten sich extrem für sie – und gratulierten ihr in den Kommentaren. "So wundervoll! Du wirst dich so fühlen wie nie zuvor! Herzlichen Glückwunsch an die ganze Familie!" und "Der Name klingt so teuer und romantisch! Perfekt!" hieß es dort. Aber auch einige bekannte Gesichter teilten ihre Begeisterung, wie beispielsweise Schauspielerin Ashley Tisdale (38): "Oh mein Gott! Das ist der süßeste Name", schrieb sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / sofiarichie Lionel Richie und seine Tochter Sofia im Jahr 2021

Anzeige Anzeige

TikTok / sofiarichiegrainge Elliot Grainge und Sofia Richie beim Babybauchshooting

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Könnt ihr verstehen, dass sich für Sofia und Elliott alles noch surreal anfühlt? Ja, das ergibt Sinn! Vor allem, weil es ihr erstes Kind ist. Nein, das kann ich nicht nachvollziehen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de