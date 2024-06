Alexander bezeichnet sich und Cher als "glückliche Familie"

In der Beziehung von Cher (78) und Alexander Edwards (37) ging es bisher eher turbulent zu: Als sie sich im Jahr 2022 anfingen zu daten, sorgten sie mit ihrem Altersunterschied von stolzen 40 Jahren für eine Menge Schlagzeilen. Nach nur ein paar Wochen heizte das Foto eines vermeintlichen Verlobungsrings die Gerüchteküche richtig an – allerdings trennte sich das Paar nur wenige Monaten später. Im September vergangenen Jahres kam es aber zu einem Liebes-Comeback. Seitdem scheint es bei den zwei Musikern etwas ruhiger zuzugehen. Vor wenigen Tagen gab der Rapper gegenüber TMZ ein positives Beziehungsupdate: "Wir sind eine glückliche Familie".

Planen die beiden etwa doch, ihre Beziehung jetzt auf die nächste Ebene zu bringen? Dass der 37-Jährige die "Believe"-Sängerin in seinem Statement als "Familie" bezeichnet und auch "meine Frau" nennt, könnte immerhin wieder zu neuen Spekulationen führen. Im Moment scheint aber auch alles darauf hinzudeuten, dass es zwischen der 78-Jährigen und ihrem Liebsten richtig gut läuft. Zuvor hatte ein Insider gegenüber Us Weekly bestätigt, dass sich die beiden "näher als je zuvor" stehen sollen. Dieser Meinung sei auch das Umfeld des Paares: "Alle ihre Freunde finden, dass sie hinreißend zusammen sind und die Chemie zwischen ihnen stimmt."

Dass ihre engsten Personen so hinter der Beziehung der beiden stehen, soll aber nicht immer der Fall gewesen sein: Ende vergangenen Jahres will OK! von einer Quelle erfahren haben, dass Chers Umfeld sich Sorgen mache, dass Alexander vielleicht nicht aus Liebe mit der Schauspielerin zusammen sei. "Cher ist 330 Millionen Euro wert – was wäre, wenn das alles an [Alexander] ginge, wenn sie nicht mehr da ist? [...] Sie wollen, dass sie glücklich ist, aber zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von 40 Jahren", verdeutlichte der Insider die Bedenken ihrer Familie.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexander Edwards und Cher auf der amfAR Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Sängerin Cher

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Denkt ihr, es stimmt, dass Cher und Alexander zusammen glücklich sind? Ja, habe ich schon den Eindruck. Na ja, ich bin mir da nicht so sicher. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de