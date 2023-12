Chers Freunde zweifeln an Absichten ihres Partners Alexander

Sie sind verunsichert! Nur wenige Monate waren Cher (77) und Alexander Edwards gemeinsam durchs Leben gegangen, bis sie sich im vergangenen Mai trennten. Doch die beiden können anscheinend nicht ohneeinander: Im Herbst bestätigten die beiden bei einer Pariser Fashion Show, dass sie wieder ein Paar sind. Dass Cher mit Alexander ein Liebescomeback feiert und anscheinend wieder auf Wolke sieben schwebt, passt aber nicht jedem...

Wie OK! berichtet, befürchtet das Umfeld der 77-Jährigen, dass der Manager nicht aus Liebe mit ihr zusammen ist. "Cher ist 330 Millionen Euro wert – was wäre, wenn das alles an [Alexander] ginge, wenn sie nicht mehr da ist? Natürlich würde ihre Familie erwarten, dass sie einen eisernen Ehevertrag hat, aber was ist, wenn das nicht der Fall ist [...]? Sie wollen, dass sie glücklich ist, aber zwischen den beiden liegt ein Altersunterschied von 40 Jahren", so die Quelle. Chers Familie glaube, dass Alexander "sie nur auf den Arm nimmt".

Schon bei ihrem ersten Beziehungsversuch äußerten Chers Liebsten ihre Bedenken, vor allem ihre Söhne Chaz Bono (54) und Elijah Blue Allman (47) hatten sich Sorgen gemacht. "Alle sind entsetzt über ihr Verhalten. Sie [...] kauft jeden Tag ein und das brennt ein Loch in ihr Bankkonto. Alles dreht sich darum, Alexander glücklich zu machen", verriet ein Informant gegenüber Radar. Mittlerweile möchte Cher ihr Testament sogar so ändern lassen, dass ein Teil ihres Vermögens an Alex geht.

Anzeige

Getty Images Cher, Sängerin

Anzeige

Getty Images Cher und Alexander Edwards im Oktober 2023

Anzeige

Getty Images Cher , Sängerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de