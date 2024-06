Atemnot: Lauren Goodgers Tochter wurde aus Klinik entlassen

Der Zustand von Lauren Goodgers (37) Tochter Larose hat sich gebessert! Am vergangenen Freitag teilte die TV-Bekanntheit besorgniserregende Nachrichten auf Social Media: Ihre Erstgeborene musste wegen schwerer Atemnot ins Krankenhaus. Nun gibt sie ihren Instagram-Followern ein Update: "Larose geht es viel besser und sie hat das Krankenhaus gestern verlassen und wurde nicht drin behalten." Die Kleine hatte einen Virus, den wahrscheinlich "schlimmste, den sie bisher hatte", klärt sie auf. So kenne Lauren ihre Tochter gar nicht, denn "sie fühlt sich eigentlich fast nie unwohl".

Lauren habe seit zwei Tagen nicht geschlafen und nur wenig gegessen. Der momentane Zustand bereitet dem Social-Media-Star große Sorgen. "Ich habe im Moment eine wirklich harte Zeit und meine Angst ist wirklich groß, ich bin überdreht, war die ganze Woche allein (wir sind immer allein), geistig und körperlich erschöpft", gibt sie ehrlich zu. Doch dass es ihrer Tochter nun wieder "gut geht" mache sie froh und verschaffe ihr zumindest ein wenig Ruhe. Glücklich über die Genesung ihres Schatzes postet sie noch ein gemeinsames Bild in ihrer Story, auf dem sie in einem glücklichen Moment festgehalten wurden. "Liebe meines Lebens", schreibt sie dazu.

Wie die The Only Way Is Essex-Berühmtheit auf Instagram berichtete, fing am vergangenen Mittwoch alles mit "Heuschnupfensymptomen" an. Dazu kamen Fieber und derart starker Husten, "dass sie sich übergeben musste". Dann wurde es noch schlimmer: "Um vier Uhr morgens fing sie an, mit dem Atmen zu kämpfen [...]. Der Hausarzt schickte uns direkt in die Notaufnahme. Sie bekam Steroide und eine Maske mit einer Pumpe, um ihre Atmung zu erleichtern."

Lauren Goodger, britischer Realitystar

Lauren Goodger und ihre Tochter Larose, April 2024

