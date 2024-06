Ferien mit Harry und Meghan? Königin Camilla hat keine Lust!

Im britischen Königshaus stehen bald die Sommerferien an – diese verbringen die Royals rund um König Charles (75) traditionellerweise auf Schloss Balmoral in Schottland. Doch wie steht es um den Auswanderer Prinz Harry (39) und seine Gattin Herzogin Meghan (42)? "König Charles wird die traditionelle Einladung an Harry und Meghan aussprechen, einen Teil des Sommers in Balmoral zu verbringen, aber in der Gewissheit, dass Harry und Meghan sich entschuldigen und ablehnen werden", erklärt der Adelsexperte Tom Quinn gegenüber Mirror. Doch eine soll über die Einladung für die Sussexes gar nicht glücklich sein: Königin Camilla (76)! Tom betont: "Sie fürchtet alles, was die Ruhe bedroht, die ihr Mann braucht, um seine Genesung vom Krebs fortzusetzen."

Nicht nur Camilla soll dem Treffen in Schottland gegenüber skeptisch eingestellt sein. "Meghan und Harry haben das Gefühl, dass ein Besuch in Balmoral sie in die Enge treiben würde, da es sich um ein königliches Heimspiel handelt", meint Tom. Viele Konflikte zwischen dem Rotschopf und der königlichen Familie sind noch immer ungelöst – so zum Beispiel der Streit mit Prinz William (41). Der Thronfolger soll nach wie vor sehr schlecht auf seinen kleinen Bruder zu sprechen sein. "Harry würde Prinzessin Kate (42) gerne sehen, denn er sorgt sich sehr um sie, aber er weiß, dass er Kate nicht sehen kann, ohne seinen Bruder zu sehen, also wird es nicht passieren", erklärt der Autor.

William soll für eine Versöhnung mit Harry derzeit nicht zur Verfügung stehen. Doch dafür hat er einen guten Grund: Der zukünftige Monarch ist in Sorge um seine krebskranke Gattin. "Es geht nicht um Entschuldigungen oder darum, wer was gesagt hat, sondern darum, seine Familie zu schützen. Kate erholt sich von ihrer Krebserkrankung und sie vermeiden stressige Situationen", erklärte jüngst ein enger Vertrauter der Familie gegenüber Daily Beast.

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan in Lagos im Mai 2024

Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William und Prinz Harry im Jahr 2017

