Inmitten der Eheprobleme: Ben Affleck mit Ex-Frau unterwegs

In der Ehe von Jennifer Lopez (54) und ihrem Mann Ben Affleck (51) soll es mächtig kriseln. Nun wurde der Schauspieler wieder einmal von Paparazzi erwischt – allerdings nicht mit J.Lo, sondern mit seiner Ex-Frau Jennifer Garner (52)! Wie die aktuellen Bilder zeigen, begleitete das Ex-Paar ihren gemeinsamen Sohn Samuel (12) zu einem Basketball-Training. Doch die vergangenen Wochen scheinen nicht spurlos an dem "Batman"-Star vorübergegangen zu sein: Sichtlich erschöpft läuft Ben hinter dem Mutter-Sohn-Duo hinterher.

Trotz Ehe-Aus ist Jennifer weiterhin für ihren Ex da – auch während der Krise mit J.Lo steht die Schauspielerin dem Vater ihrer drei Kinder zur Seite. "Sie möchte, dass er glücklich und gesund ist, damit er der bestmögliche Vater sein kann", verriet eine Quelle bereits gegenüber People. Auch soll die "30 über Nacht"-Darstellerin Ben dazu ermutigen, an seiner Ehe zu arbeiten – Jennifer ist angeblich nicht damit einverstanden, dass der 51-Jährige kurz vor der Scheidung steht. "Sie unterstützt ihre Beziehung voll und ganz und wünscht sich nichts sehnlicher, als dass er glücklich wird", so ein weiterer Insider im Interview mit Us Weekly.

Ben und Jennifer gingen rund 13 Jahre als verheiratetes Ehepaar gemeinsam durchs Leben, bis sie sich 2018 scheiden ließen. Ihre Ehe brachte drei gemeinsame Kinder hervor: Samuel, Fin (15) und Violet (18). Nach dem Ehe-Aus kam Ben wieder mit J.Lo zusammen, mit der er bereits Anfang der 2000er-Jahre in einer Beziehung war. 2022 folgte schließlich die große Hochzeit. Doch seit einigen Wochen wollen die Gerüchte um eine Ehekrise nicht mehr abreißen...

Mga Ben Affleck und Jennifer Garner, Oktober 2023

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez im Jahr 2023

Wie findet ihr es, dass die beiden zusammen unterwegs sind?



