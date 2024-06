Ist schwangere Christina Hänni bei "Let's Dance"-Tour dabei?

Christina Hänni (34) erwartet derzeit ihr erstes gemeinsames Kind mit Ehemann Luca Hänni (29). Deswegen verkündete die Profitänzerin vor zwei Monaten, eine Tanzpause einzulegen – aber gilt diese auch für die diesjährige Let's Dance-Tour? Offenbar schon, wie sie jetzt in einem neuen Instagram-Beitrag preisgibt. "Aus verständlichen Gründen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt keine sichere Zusage als Tänzerin zur Tour geben, während die Planung bereits in vollem Gange ist", schreibt sie zu einem Spiegelselfie, auf dem sie eine Hand liebevoll an ihren Bauch legt. Sie wünsche ihren Kollegen und dem gesamten Team aber von Herzen alles Gute. "Letztes Jahr durfte ich mit unserem kleinen Wunder die Tour erleben und mit ihr im Bauch tanzen und ich freue mich dieses Jahr auf ein neues gemeinsames Abenteuer mit ihr. Nämlich das Kennenlernen", schließt sie ihr Statement ab.

Und wie reagieren die Fans auf diese Nachricht? Die zeigen vollstes Verständnis und sind der Meinung, dass es die richtige Entscheidung sei, bei der Tour auszusetzen. "Du machst alles richtig, liebe Christina. Genießt die Zeit mit eurem Wunder, kuschelt, was das Zeug hält, diese Zeit kommt nie wieder zurück", kommentiert ein Nutzer. Dem schließt sich ein weiterer an: "Wir werden dich sehr vermissen, aber das ist der schönste Grund für deine Abwesenheit! Von Herzen alles Liebe." Trotzdem wünschen sie sich, die 34-Jährige im kommenden Jahr wieder in ihrem Element sehen zu können. "Hoffe auf dich in Staffel 2025, und wenn nicht, ist das eure Entscheidung und dann ist auch alles super", versichert ein Follower.

Doch auch wenn Christina sich dem Wohl ihres Babys zuliebe vom Tanzparkett fernhält – leicht fällt ihr die Pause nicht. "Es ist aber natürlich trotzdem ein bisschen wehmütig. Weil man all seine Kollegen und seine Freunde sieht", gab sie im Partnerinterview mit Luca gegenüber RTL ehrlich zu. Trotzdem hat die Schwangerschaft auch ihre Vorzüge: Für die werdende Mama sei es nämlich "auch sehr interessant, das mal von einer anderen Perspektive zu sehen, weil ich diese Perspektive noch nie hatte." Die diesjährige Staffel der Tanzshow lief daher jeden Freitag auf dem Fernseher der Hännis. Und wer weiß – auf der Bühne wird Christina nicht zu sehen sein, aber dafür vielleicht in den Zuschauerreihen?

