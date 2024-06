Keith Urbans Sucht hätte fast Ehe mit Nicole Kidman zerstört

Keith Urban (56) kämpfte vor seiner Ehe mit Nicole Kidman (56) mit Suchtproblemen. Zwei Entzüge hatte der Countrysänger bereits hinter sich gebracht, als er der Schauspielerin 2006 das Jawort gab – doch wenige Wochen später erlitt er einen weiteren Rückfall. "Ich habe eine Art Implosion meiner frischen Ehe verursacht. Die Ehe hat überlebt, aber es ist ein Wunder, dass sie es geschafft hat", resümierte er später gegenüber Rolling Stone, was damals passiert war. Nicole organisierte eine Intervention und half ihm aus seiner Suchterkrankung heraus. Keith schwärmte von seiner Liebsten: "Ich wurde durch sie spirituell erweckt. Zum ersten Mal in meinem Leben konnte ich die Fesseln der Sucht abschütteln."

Während seines dritten Entzugs sorgte sich Keith, dass seine Ehe an seinem Alkohol- und Drogenproblem scheitern könnte – Nicole hingegen war der festen Überzeugung, dass die zwei dieses Tief gemeinsam bewältigen können. Doch auch der "Expats"-Darstellerin fiel diese Phase nicht immer leicht. "Es war schmerzhaft, sehr schmerzhaft. Wir waren in einer sehr, sehr, sehr schlimmen, schmerzhaften Situation und haben es geschafft, sie zu überwinden, und ich hoffe, dass das einigen Leuten, die vielleicht in der gleichen Situation sind, etwas Hoffnung gibt", schilderte sie laut Vanity Fair ein Jahr später die Erfahrung.

Mittlerweile haben die zwei diese Schwierigkeiten hinter sich gebracht und sind auch nach knapp 18 Jahren Ehe noch ein Herz und eine Seele. Gemeinsam mit ihren zwei Töchtern Sunday Rose (15) und Faith Margaret (13) leben die Eheleute ein zurückgezogenes Leben in Nashville. "Ich bin so glücklich, dass ich Keith habe, er ist einfach meine große Liebe", schwärmte die Oscar-Preisträgerin jüngst gegenüber People.

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Urban und Nicole bei der "Expats"-Premiere in Sydney im Dezember 2023

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de