Kinderwunsch: Gemma Collins zieht Leihmutter in Betracht

Gemma Collins (43) offenbart, dass sie eine Leihmutter in Betracht zieht, sollte sie nicht auf natürlichem Weg schwanger werden können. In einem ehrlichen Interview in dem neuen Podcast "Everything I Know About Me" sprach die frühere Darstellerin der Serie "The Only Way Is Essex" darüber, wie sie dem Beispiel von Prominenten folgen könnte: "Wenn es nicht klappt, werde ich eine Leihmutter nehmen. Die Kardashians haben es gemacht, Paris Hilton (43) hat es gemacht, Gemma Collins kann es auch machen." Gemma, die mit ihrem Partner Rami Hawash verlobt ist, spricht immer wieder offen über ihre langjährigen Fruchtbarkeitsprobleme und ihren Traum, Kinder zu haben.

Während des Interviews erklärt Gemma aber außerdem, dass sie sich selbst Zeit geben möchte. "Ich werde mich nicht stressen lassen. Ich möchte keinen Druck", führt die Britin aus. Sie hat in der Vergangenheit bereits schmerzliche Erfahrungen hinter sich, darunter drei Fehlgeburten. Zudem spricht sie offen über ihre Kämpfe mit dem polyzystischen Ovarialsyndrom (PCOS), das die Fruchtbarkeit beeinträchtigen kann. Trotz dieser Hürden ist sie entschlossen, ihren Kinderwunsch zu verwirklichen.

Gemmas Verlobter Rami ist wegen einer früheren Beziehung bereits Papa eines Sohnes. Für ihn übt sich die 43-Jährige schon fleißig als Mama und hat ein richtig gutes Verhältnis zu dem Kleinen aufgebaut! Schon seit rund drei Jahren sind sie und Rami ein Paar – davor haben sie sich allerdings auch bereits hin und wieder mal gedatet.

Gemma Collins, September 2023

Gemma Collins mit ihrem Stiefsohn

